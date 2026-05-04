Bayern Cup 2026: Gochsheimer Nachwuchsgärtner holen den Titel nach Unterfranken
FREISING / GOCHSHEIM – Ramon Knab-Ziegler und Moritz Wolf vom Fachbetrieb J.W. Karl GartenDesign aus Gochsheim haben den 19. Bayern Cup gewonnen. Bei dem renommierten Berufswettbewerb des bayerischen Garten- und Landschaftsbaus (GaLaBau) setzten sich die beiden 19-Jährigen gegen die starke Konkurrenz aus ganz Bayern durch und sicherten sich den Titel des Bayerischen Meisters.
Der Wettbewerb fand am 29. und 30. April 2026 auf dem Gelände der DEULA Bayern in Freising statt. Insgesamt neun Zweierteams traten an, um in nur 15 Stunden ein komplexes, 17 Quadratmeter großes landschaftsgärtnerisches Bauwerk nach exakten Plänen zu errichten.
Handwerkliche Präzision unter Zeitdruck
Die Bauaufgabe forderte den Teilnehmern das gesamte Spektrum ihres Berufsfeldes ab. Dazu gehörten:
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Pflasterarbeiten: Einfassungen und Beläge aus Granitstein.
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Steinbau: Errichtung von anspruchsvollen Natursteinmauern.
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Holz- und Vegetationstechnik: Holzarbeiten sowie die fachgerechte Pflanzung von Stauden und Gehölzen.
Eine achtköpfige Fachjury bewertete neben der handwerklichen Qualität auch die Teamfähigkeit, die Sauberkeit am Arbeitsplatz sowie die strikte Einhaltung der Sicherheitsvorschriften.
Erfolgsserie für Gochsheimer Ausbildungsbetrieb
Der Sieg von Knab-Ziegler, der im Juli seine Ausbildung abschließt, und Wolf, der sich im ersten Lehrjahr befindet, ist ein weiterer Beleg für die hohe Ausbildungsqualität bei J.W. Karl GartenDesign. Das Unternehmen wurde erst im März mit dem Staatsehrenpreis ausgezeichnet. Die Vizemeisterschaft ging an ein Team aus München, der dritte Platz an Teilnehmer aus Kammerstein bei Schwabach.
Ticket für das Bundesfinale in Nürnberg
Mit dem Sieg in Freising haben sich Ramon Knab-Ziegler und Moritz Wolf für den bundesweiten Landschaftsgärtner-Cup qualifiziert, der am 16. und 17. September 2026 in Nürnberg stattfindet. Dort haben sie die Chance, sich für die Nationalmannschaft und damit für die Berufe-Europameisterschaften (EuroSkills) 2027 in Düsseldorf zu empfehlen.
„Sie haben eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie viel Talent und Engagement in Ihnen steckt“, lobte Moritz Fahn, Vizepräsident des Verbands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Bayern (VGL Bayern), die Leistungen bei der Siegerehrung.
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