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Agentur für Arbeit unterstützt Betriebe und Auszubildende

14. März 2026Letztes Update 9. März 2026
Agentur für Arbeit unterstützt Betriebe und Auszubildende
Foto: 2fly4
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SCHWEINFURT – Trotz der aktuell schwierigen Wirtschaftslage bleibt die Bereitschaft der Betriebe in der Region hoch, junge Menschen auszubilden. Um den Fachkräftemangel zu bekämpfen und Ausbildungsabbrüche zu verhindern, bietet die Agentur für Arbeit Schweinfurt mit der Assistierten Ausbildung (AsA) ein gezieltes Unterstützungsprogramm an.

Dieses Förderangebot setzt dort an, wo schulische Herausforderungen, Wissenslücken oder private Probleme den Ausbildungserfolg gefährden könnten. Durch individuellen Förderunterricht, den Abbau von Sprachdefiziten oder die Begleitung durch feste Ansprechpartner bei zertifizierten Bildungsträgern sollen Jugendliche sicher zum Berufsabschluss geführt werden. Die Kosten für diese Maßnahmen werden von den Agenturen für Arbeit bzw. den Jobcentern übernommen.

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Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Schweinfurt, rät jungen Menschen bei Problemen in der Berufsschule oder nach misslungenen Prüfungen dringend dazu, frühzeitig Kontakt zur Berufsberatung aufzunehmen. Auch Ausbildungsbetriebe können von der AsA profitieren, indem sie bei der Organisation und Durchführung der Ausbildung entlastet werden.

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Du kannst dich über die folgenden Kanäle informieren und Kontakt aufnehmen:

Für junge Menschen (Berufsberatung): 0800 4 5555 00

Für Betriebe: www.arbeitsagentur.de/unternehmen/ausbilden/assistierte-ausbildung-betriebe

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