Vier Buden vier Tage vor dem 34.: Patrick Winter und sein dritter Frühling in Unterspiesheim

UNTERSPIESHEIM – Am heutigen Donnerstag, den 21. September, wird Patrick Winter 34 Jahre alt. Immer zum Herbstanfang, wenn der kalendarische Sommer vorbei ist, feiert er also seinen Geburtstag. Beschenkt hat er sich und sein Team bereit am vergangenen Sonntag, als er die Wege ebnete für ein Schlagerspiel am anstehenden Wochenende.

4:0 hieß es am Ende zwischen der DJK Unterspiesheim und dem TV Jahn Schweinfurt. Alle vier Treffer gelangen Winter, der in Halbzeit zwei einen lupenreinen Hattrick erzielte. Nach dem vierten Sieg in Serie bedeutet das Platz zwei. Nun geht´s erst zu Tabellenführer Grettstadt, dann kommt der Dritte aus Büchold nach Unterspiesheim.

Über 150 Tore hatte Winter die letzten knapp zehn Jahre für die DJK Dampfach erzielt, hatte den Aufstieg von der Kreisliga bis in die Landesliga mitgemacht. Um nun diesen Sommer in die Kreisliga zurück zu kehren. Nach Unterspiesheim, wo er wohnt, wo er für die DJK nun bereits zehn Tore schoss oder köpfte. Damit führt er die Jägerliste von Burhan Bayat von Türkiyemspor Schweinfurt, Johannes Feser aus Büchold und Patrick Hartmann aus Stammheim an.

FuSWball.de sprach vor den beiden Schlagerspielen mit dem Geburtstagskind.

Patrick, alles Gute zunächst zum 34. Geburtstag. Was wünscht du Dir noch außer Gesundheit und weiterhin einem Torriecher?

Patrick Winter: Vielen Dank, persönlich wünsche ich mir natürlich, dass meine Familie und Freunde gesund bleiben. Aus sportlicher Sicht wünsche ich allen Spielern, Betreuern und Fans eine verletzungsfreie Saison.

War das letzten Sonntag eines Deiner erfolgreichsten Spiele? Kannst Du Dich an weitere Partien mit vier Treffern erinnern?

Patrick Winter: Ich hatte in meinem ersten Jahr in Dampfach 2013 ein Spiel in der Kreisliga gegen Hesselbach, in dem ich sechs Tore geschossen habe. Das bleibt natürlich in Erinnerung.

War der Wechsel von Dampfach nach Unterspiesheim alternativlos? Oder hätte Dich auch eine andere Aufgabe gereizt?

Patrick Winter: Alternativlos zwar nicht, aber für mich war klar, dass wenn ich Dampfach verlasse, ich wieder für meinen Heimatverein spielen wollte. Nach dem Aufstieg und dem erfolgreichen erstem Jahr in der Landesliga war es für mich der beste Zeitpunkt für einen Wechsel. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an alle, die mich in diesen zehn Jahren begleitet haben. Es war wirklich eine geile Zeit und ich bin froh, dass ich ein Teil dieser erfolgreichen Geschichte des Vereins sein durfte.

So, wie´s zuletzt läuft, könnte für Unterspiesheim ja durchaus mehr drin sein als Abstiegskampf bis zuletzt so wie vergangene Saison. Hältst Du es für möglich, ganz vorne mitzumischen?

Patrick Winter: Die letzte Saison wird in Unterspiesheim wohl keiner so schnell vergessen. Diese war für die Jungs schon ziemlich anstrengend, nicht nur körperlich, sondern auch mental. Deshalb war für uns das Wichtigste, so schnell und so viel Punkte zu holen wie nur möglich. Das funktioniert bis jetzt sehr gut, und dass. obwohl wir weiterhin mit Verletzungen zu kämpfen haben und diese mit Jugendspielern und vor allem unsere Senioren kompensieren müssen. Wir werden weiterhin alles dafür geben, um erfolgreich zu spielen. Mit unserem Trainer Marcel Gerber haben wir jemanden, der uns Woche für Woche motiviert und immer wieder perfekt auf unseren nächsten Gegner einstellt.

Am Wochenende winkt sogar die Tabellenführung. Hast Du in Deiner ganzen Karriere schon mal in Grettstadt gespielt?

Patrick Winter: Ich hatte schon ein paar Mal das Vergnügen, dort zu Spielen. Wobei das einmal kein Vergnügen war, als ich mir mit meinem ehemaligen Verein, dem MSV Ottendorf, dort das Schlüsselbein gebrochen habe.

Gutes Thema: Schauen wir schnell noch auf Deine früheren Vereine zurück. Die Dampfacher tun sich aktuell schwer in der Landesliga und stehen auf dem vorletzten Platz. Erwartbar, weil das zweite Jahr nach einem Aufstieg immer das schwerere ist und weil wichtige Leute fehlen, vor allem ja auch Du gegangen bist…

Patrick Winter: Die DJK ist dafür bekannt, auch mal einen schlechten Start zu einer guten Saison zu wenden. Sie hatten in letzter Zeit auch mit Verletzungen zu kämpfen. Aber sie haben mit Oliver Kröner einen hervorragenden Trainer, der mit solchen Situationen umzugehen weiß. Ich bin mir sicher, dass sie wieder in die Erfolgsspur zurückfinden.

Zuvor bist Du mit dem TSV Aubstadt in die Bayernliga aufgestiegen. Auch wenn die Zeit lange her ist – können die Grabfelder vielleicht sogar am Tor der 3. Liga klopfen?

Patrick Winter: Warum nicht? Sie haben einen Top Kader mit einem guten Mix aus jungen und erfahrenen Spielern. Wenn man sich die Spiele anschaut, sieht man das Potenzial und den Willen. Und deshalb stehen sie zurecht so weit oben.

Und seit dieser Saison hat sich der MSV Ottendorf zurück gezogen von der SG mit Untertheres und Buch. Wie schade ist es, wenn ein Ort mehr oder weniger von der Fußball-Landkarte verschwindet?

Patrick Winter: Ja, es ist schon sehr schade, dass es so enden musste. Es hat sich aber schon die letzten Jahre angekündigt. Als ich noch dort spielte, waren wir fast alle im gleichen Alter, einige sogar älter. Leider ist es so wie in anderen Ortschaften, dass wenig Jugendspieler nachkommen. Man sieht ja, dass es fast nur noch Spielgemeinschaft gibt, die aus drei bis vier Ortsteilen bestehen.

Wir danken für das Gespräch und wünschen alles Gute!

Patrick Winter: Vielen Dank!































Seit mehr als zwei Jahren ist FuSWball.de in Sachen lokalem und regionalem Fußball die Nummer eins – auch aufgrund fehlender Bezahlschranken, weshalb jeder Beitrag gratis lesbar ist. Unsere Redaktion braucht dennoch stets Anregungen und Material der Vereine und der Leser. Infos. Bilder uns Texte, gerne auch vom Jugend- oder vom Frauenfußball, werden von der Mailadresse michael.horling@t-online.de gerne entgegen genommen. Und Sponsoren, die unsere Berichterstattung unterstützen wollen, sind natürlich auch immer herzlich willkommen.

FuSWball.de bietet allen Unternehmen und Interessierten an, Spieltags-Präsentator zu werden. Für gerade mal 50 Euro Gesamtpreis veröffentlicht unser Portal eine Werbeanzeige gleich welcher Größe und welchen Formats zu allen Berichten eines Wochenendes und/oder zu allen unter einer Woche, wozu auch die Vorberichte gehören. Bei also um die jeweils mindestens fünf Beiträgen sind die Firmen dabei und können für im Schnitt gerade mal 10 Euro für eine in den Beitrag eingebaute Werbeanzeige auf sich aufmerksam machen und auf eigene Seiten verlinken.

Unser Angebot zudem: Melden Sie sich und schlagen Sie uns eine Partie vor, die wir unbedingt besuchen wollen und zu der Sie eine Werbeanzeige schalten möchten! Unter michael.horling@t-online.de ist unser rasender Reporter zu erreichen. Auf geht´s!

Weiterlesen auf Vier Buden vier Tage vor dem 34.: Patrick Winter und sein dritter Frühling in Unterspiesheim