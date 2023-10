„Tanzen über den Asphalt“: So freuten sich die Schnüdel-Damen über den Sieg gegen Würzburg

SCHWEINFURT – Um es mit den Worten von Campino von den Toten Hosen zu umschreiben „Ich wart seit Wochen auf diesen Tag und ich tanze über den Asphalt.“

Das sind solche Momente wie man sie empfindet, wenn ein ganz bestimmtes Derby in der Fußball-Landesliga Nord der Damen ansteht. Wenn die Mädels aus der Kugellagerstadt gegen die Rothosen aus dem gerade einmal 42 km entfernten Dalle im Sachs Stadion zum Duell aufschlagen.

Die Kickers aus Würzburg hatten mit Ihrer U23 nach dem 4. Spieltag der noch so jungen Saison noch keinen Punkt einfahren können. Immerhin hatte man es in den ersten Spielen in der Liga gegen die Mannschaften auf den ersten drei Plätzen in der Tabelle zu tun. Hier gab es Niederlagen gegen den FC Nürnberg, der zweiten Mannschaft des Clubs, Weinberg, Erlangen und Schwabthal. Alles Mannschaften, die um den Aufstieg in die Bayernliga in dieser Saison mitspielen können.

In Schweinfurt wollte man dies nicht auf die leichte Schulter nehmen und konzentriert in die Partie gehen. Um den Abstand im oberen Drittel der Tabelle nicht zu verlieren, wollte man unbedingt einen Sieg gegen die Mädels von den Kickers einfahren. Hatte es die U17 der Schnüdel ja erst vor 2 Wochen im Derby gegen die Rothosen in Würzburg vorgemacht, indem Sie einen klaren Sieg einfuhren, wollten die Damen sich hier zuhause auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Sieben Punkte standen bis dato auf der Habenseite. Zwei Siege, eine Niederlage sowie ein Remis.

Dementsprechend ging es bei den Schnüdel in der Woche in den Trainingsbetrieb, um für dieses Derby im eigenen Wohnzimmer (Sachs Stadion) gewappnet zu sein. Dienstag ging es mit dem Team ins GYM, um im Athletikbereich die nötigen Körner zu sammeln, Mittwoch eine Einheit auf dem Platz und Freitags gab es noch eine Einheit Poweraerobic im Soccer Dome, um an die nötige Fitness fürs Derby zu kommen.

Hatte man am vergangenen Wochenende in Ebing aus Sicht der Schweinfurter gerade einmal elf Spielerinnen zu Verfügung, konnte man im Derby in dieser Woche glücklicherweise auf 13 Kickerinnen im Team der Schnüdel zurückgreifen.

Mit Antonia Heider, der Torjägerin im Team des FC 05, fehlte urlaubsbedingt eine wichtige Stütze bei der Heimelf. An Ihrer Stelle rückte für das Derby in die Sturmspitze Annika Braun, die in den vergangenen Spielen für die Stabilität in der Defensive sorgte.

Bei sommerhaften Temperaturen leitete der Referee Christopher Allen, vom SV Rapid Ebelsbach aus die gutbesuchte Partie. Allein unter den Gästen waren 50 Zuschauer, so dass etwas über 100 Zuschauer die Partie, am Platz neun im Sachs Stadion verfolgten.

Um es vorwegzunehmen, der Schiedsrichter war eines der besten Akteure auf dem Platz. Ein Schiedsrichter, der nicht auffällt, hat immer eine solide Leistung gegeben. Nicht umsonst ist er Bezirksligaanwärter in seiner Schiri Gruppe.

Schweinfurt startete mit einer 4-2-3-1 Formation ins Spiel. Von Anfang an wollte man hellwach sein, den Ball laufen lassen, im Ballbesitz bleiben und gut gegen den Ball arbeiten.

Die ersten Bälle sollten festgemacht werden und bei Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte kontrolliert aufrücken, um den Gegner in der eigenen Hälfte zu beschäftigen. Dies wurde auch direkt umgesetzt, so dass sich die Schnüdel gleich in der 2. Minute die erste Ecke erkämpften. Man ging aus Sicht der Schweinfurter sehr gut in die Zweikämpfe, versuchte die Kickers Damen zu Fehlern zu zwingen, so dass man sich die eine oder andere Chancen erspielen konnte.

In der 14. Minute war es dann Annika Braun, die den ersten Torschuss auf das Gehäuse der Gäste setzte, leider ging der Schuss über das von Hannah Schuhmann gehütete Gehäuse. Doch genau drei Minuten später, wir schreiben Minute 17, war es dann wieder Annika Braun, die sich dem Spielgerät annahm und es in die Maschen der Würzburger Keeperin versenkte. Die zweite Chance vor dem Tor direkt genutzt und die Heimelf mit 1:0 in Front gebracht.

In der 27. Minute kamen die Kickers das erste Mal gefährlich vor das Tor der Schweinfurter, glücklicherweise entschied der Referee auf Abseits. In der 30. Minute hatte dann Lara Bieber ihren großen Auftritt im Derby. Mit einem schönen Lupfer von der Strafraumgrenze über die Torfrau der Gäste, senkt sich der Ball unhaltbar in die Maschen, so das Schweinfurt auf 2:0 erhöht.

Leonie Heimann, die Torfrau der Schnüdel konnte sich in der ersten Hälfte ebenfalls zweimal in eins gegen eins Situationen sensationell auszeichnen und hielt so die Führung Ihres Teams in den Händen. Kurz vor der Halbzeit hatten die Schweinfurter noch eine Druckphase, die einige gute Chancen hervorbrachte. In der 37. Minute kam Annika Braun erneut zu einem sehenswerten Torschuss, nachdem diese Chance aus einer guten Vorarbeit von Vanessa Schindler und Lara Wedler eingeleitet wurde, leider ging der Ball von Braun direkt über die Querlatte.

Doch die Zuschauer musste nicht lange auf die nächste Chance warten, die ebenfalls im Kollektiv aus dem Mittelfeld nach vorne getragen wurde und wieder in Annika Braun eine Abnehmerin fand. Diese fackelte nicht lange und verarbeitete den Steckpass durch die Abwehrreihen mit Bravour und stellte die frühzeitige Führung zum 3:0 für die Mädels aus der Kugellagerstadt her.

Nach der Halbzeit drehten die Mädels aus der Schnüdelakademie einen Gang zurück, kreierten aber weiterhin die eine oder andere Chance. Mit Emma Hirt kam eine weitere Defensivkraft, für Hannah Schönberger in der 45. Minute in die Partie und in der 52. Minute verließ die Schützin zum 2:0, Lara Bieber für Tamara Musial die Partie.

In der 57. Minute war es dann wieder die gut aufgelegte Stürmerin Annika Braun, die in einer Einzelleistung den Ball zum 4:0 für die 05er über die Linie des gegnerischen Tores einschob und die Fans in den eigenen Reihen jubeln ließ. Ihr gelang an diesem Tag einfach alles, war sehr effektiv in der Chancenverwertung.

In der 61. Minute kam für Ela Schlicker (5), Sarah Mühleck (11), bei den Würzburger Kickers in die Partie für das Team von Chris Mader. In der 67. Minute scheiterte die Würzburger Spielerin Leandra Jäger (13) frei vor dem Tor von Leonie Heimann.

In der 71. Minute wird Tamara Musial in einem Zweikampf an der Kante zum 16 Meterraum, innerhalb, von Ihrer Gegenspielerin gefoult, so dass Schiedsrichter Allen auf den Elfmeterpunkt zeigte. Eine Aufgabe für die Torfrau Leonie Heimann, aus Sicht der Schnüdel. Eine zuverlässige Schützin auf Seiten der Schweinfurter, wie sie schon das eine oder andere Mal bewiesen hat.

Auch diese Chance ließ sie nicht aus und schickte Hannah Schuhmann im Tor der Kickers in die falsche Ecke, neuer Spielstand 5:0 für Schweinfurt. In der 80. Minute kam dann noch eine gefährliche Flanke vom rechten Flügel direkt in die Box in den Fünfmeterraum, Tamara Musial konnte den Ball leider nicht richtig kontrollieren und brachte keinen Druck in den Torabschluss.

In der 90. Minute hatte Johanna Rüppel noch die Möglichkeit mit einer Direktabnahme ein Ausrufezeichen zu setzen, aber auch dieser Abschluss ging über das Gehäuse. In der 91. Minute beendete Schiedsrichter Allen die Partie. Ein verdienter Sieg der Schnüdel im Derby gegen die U23 der Würzburger Kickers. Ein wichtiger Sieg für die Moral des jungen Schweinfurter Teams.

Am kommenden Wochenende geht es für die Schweinfurter Damen zur SGV Nürnberg-Fürth, die Würzburger Kickers spielen zuhause gegen Leerstetten um die rote Laterne, da beide Teams noch keine Punkte haben.

Weiterlesen auf „Tanzen über den Asphalt“: So freuten sich die Schnüdel-Damen über den Sieg gegen Würzburg