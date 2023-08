Täglich ein Morningswim im Meer: Wieso sich die aus Schweinfurt stammende Cornelia Büttner in Mexiko so wohl fühlt

SCHWEINFURT / MEXIKO – Vor rund drei Jahren hat die aus Schweinfurt stammende Cornelia Büttner ihr erstes Buch veröffentlicht. SW1.News berichtete damals über die heute 37-Jährige – siehe Link ganz unten – und fragte nun mal nach, was denn aus den Plänen wurde, ein zweites Buch zu veröffentlichen.

Conny, die neben dem Schreiben gerne reist, die schon an den unterschiedlichsten Orten lebte, wohnte vor drei Jahren vorübergehend in Schweinfurt. Und nun erwischte sie die Redaktion in…. Mexiko! Wieso Sie dort nun lebt und welches zweite Buch sie plant? SW1.News verrät es.

„Lange spürte ich, dass mir das Lebendige im Leben fehlte. Ich erkannte, dass für mich ein Leben in ständiger Angst und dem Gefühl, alles kontrollieren zu müssen, nicht funktionierte“, berichtet Conny Büttner. Und spricht von einer inzwischen acht Jahre andauernden „Heilungsreise zu einem unabhängigeren und bewussterem Lebensstil. Zuerst war da dieses dringende Gefühl, dass etwas grundlegendes nicht passte. Job, Beziehung, die Lebensweise – das passte alles nicht zu meinem Naturell. Zur gleichen Zeit traf ich immer mehr Menschen, die mir erzählten, dass mein Weg ein ganz anderer sei. Das „Normale, Angepasste“ würde für mich nicht funktionieren.“

Sie erzählt weiter: „Die anschließenden drei Jahre wurden für mich sehr heftig und ich durfte mich sehr intensiv mit meinen Schattenthemen beschäftigen. Hatte ich da Bock drauf? Mal so gar nicht! Aber das Leben fragt ja nicht, ob man bereit ist, das Leben ist nun mal das Leben. Allerdings war ich in der Zeit nicht ganz untätig und habe mein erstes Buch geschrieben, ein lang ersehnter Traum von mir.“ Das Buch gibt´s natürlich immer noch, beispielsweise über amazon. Ich hab da mal ne‘ Frage…: „Geht’s wirklich immer nur um das Thema Mann?“ heißt es

Conny Büttner: „Meine Träume wurden immer deutlicher und sagten mir mit einem Mal sehr konkret: Mexiko. Drei Wochen später buchte ich meinen Flug. Mexiko wurde für mich zur Heilungsreise. In Mexiko habe ich zu meiner eigenen Art der Selbstliebe gefunden und ein weiteres Mal begriffen, dass meine Erfüllung in ganz anderen Bereichen liegt. Ein ganzes Jahr bin ich in Mexiko und Guatemala geblieben.

Ich habe an diversen Ritualen teilgenommen, an Zeremonien, um mich von Altlasten und Karmageschichten zu befreien, was oftmals ein sehr schmerzvoller Prozess war. Besonders transformierend empfand ich es, Traurigkeit und Angst auflösen zu dürfen. Auch habe ich auf meiner Heilungsreise verstanden, dass ich in diesem Leben bin, um vieles zu heilen. Mit der Zeit hat sich mein Weltbild und auch mein Selbstbild sehr geändert. Das war mein erstes Jahr in Lateinamerika.“

Zurück in Deutschland wurde Conny Büttner schnell klar, dass sie hier nicht bleiben wollte. „Es war fast so, als ob meine Zeit in Mexiko nie existiert hätte. Also wagte ich den Schritt erneut. Kurze Zeit später war ich tatsächlich zurück in meinem geliebten Mexiko. Alles fühlte sich hier viel vertrauter an. Inzwischen ist fast schon wieder ein Jahr vergangen.

Auf diesem Weg habe ich inzwischen einen tollen Mann an meiner Seite. Wir sind ein Team, aber wir zeigen uns sehr deutlich unsere Themen und unserem Mann und Frau Sein auf. Mein Partner ist aus Lateinamerika und wir können uns nur auf Spanisch verständigen, was mich sehr in meiner Geduld und Empathie wachsen lassen muss. Wir leben auf einer Insel in der Karibik. Derzeit schreibe an meinem zweiten Buch.“

SW1.News fragte nach:

Conny, gibt´s denn schon einen Titel für das neue Buch?

Conny Büttner: Es gibt schon eine engere Auswahl für den Titel….

Hast du überhaupt mal überlegen müssen, ob Du Dich das traust, für eine lange Zeit oder gar dauerhaft weit weg von zuhause leben zu wollen oder zu können? Es gibt doch bestimmt Menschen, die Dich in Unterfranken vermissen…

Conny Büttner: Die Entscheidung, für eine gewisse Zeit nach Mexiko zu gehen, war ein jahrelanger Traum von mir. Um im Kontakt mit meinen Lieben zu Hause zu bleiben gibt es wunderbare Möglichkeiten wie WhatsApp und Co.

Was ist heute anders, wenn Du morgens aufwachst, im Vergleich zu der Zeit in Deutschland?

Conny Büttner: Fast jeden Tag Sonnenschein und ein Morningswim im Meer..für mich der perfekte Start in den Tag.

Gibt es DEN Zeitpunkt um für sich zu beschließen, seinen Traum zu leben und alles zu verändern?

Conny Büttner: Jetzt. Wenn du auf ein Zeichen wartest dann sag ich dir, mach genau jetzt den ersten Schritt in Richtung deines Traumes. Geh jetzt los! Was auch immer das für dich bedeuten mag.

Erkläre uns bitte mal, was hinter Schamanismus, Kakaozeremonie und Womb Healing steckt…Und was verbirgt sich hinter Akasha Chronic oder Tepezcuite?

Conny Büttner: Wer sich auf einem Heilungsweg befindet, kommt sicherlich mit dem ein oder anderen Begriff in Berührung. All dieses wird eingesetzt, um sich und seine Emotionen besser zu verstehen. Diese Begriffe müssen einzeln betrachtet werden. Unter der Akasha Chronic versteht man ein Feld, in dem diverse Informationen abgespeichert sind, die uns wichtige Erkenntnisse über uns geben können. Tepezcuite wiederum ist eine Heilpflanze und wird in schamanischen Ritualen eingesetzt. Wichtig ist dabei. so eine wichtige Zeremonie immer nur in Anwesenheit eines Schamanen zu tätigen. Für mich war diese Zeremonie lebensverändernd und hat mir meine größten Ängste gezeigt. Nach diesem Ritual habe ich mein gesamtes Leben verändert. Die Pflanze hat mich gelehrt, zu vertrauen und endlich die Kontrolle loszulassen.

Glaubst Du, dass irgendetwas Übergordnetes Dich nach Mexiko geleitet hat oder dass Du in Deinen Träumen bewusst dorthin gesteuert wurdest?

Conny Büttner: Seit meiner Kindheit bin ich davon überzeugt, dass es noch eine andere Welt gibt, eine sogenannte unsichtbare. Vor vielen Jahren habe ich bemerkt, dass ich mit mir wie in einem Inneren Kampf lebe. Irgendwann war ich so erschöpft vom ständigen Gefühl, immer alles perfekt machen zu müssen, dass ich lernte, mich dem Leben hinzugeben. Wer lernt zu vertrauen, erfährt das Gefühl, geführt zu werden. Für mich ist das ein sehr schönes, beruhigendes Gefühl, denn es ist der Weg der mich Schritt für Schritt in mein Traumleben führt.

Denkst Du manchmal darüber nach, was Du heute machen würdest, wenn Dein Zuhause noch Schweinfurt wäre?

Conny Büttner: Nein eigentlich nie. Schweinfurt wird immer meine Heimat bleiben, jedoch fühle ich mich in der Ferne wesentlich freier und intensiver.

Bist Du heute ein anderer Mensch als vor ein paar Jahren?

Conny Büttner: Ja ich habe mich sehr verändert. Inzwischen habe ich wichtige Erkenntnisse über Dankbarkeit und Respekt gelernt und sehe mich in der Lage, andere als Vorbild für Inspiration und Mut zu unterstützen, angstfrei ihren Träumen zu folgen.

Wann wird man mit Deinem Buch rechnen können? Oder kann es sein, dass Du nochmal alle Pläne umwirfst?

Conny Büttner: Das ist gut möglich, wir werden sehen. Ich halte euch auf jeden Fall gerne auf dem Laufenden. Vielen Dank für das sympathische Interview und für alle Leser wünsche ich das Beste! Viele Grüße aus dem sonnigen Paradies!

Wir danken für das Gespräch und wünschen alles Gute!

