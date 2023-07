NHL- und DEL-Vergangenheit: Tomas Kubalik besetzt die erste Kontingentstelle bei den Mighty Dogs

SCHWEINFURT – Der Name Kubalik dürfte für Eishockey-Fans kein unbekannter sein. Bei der vergangenen Weltmeisterschaft war der tschechische Nationalspieler Dominik Kubalik der Torschützenkönig mit acht Treffern.

Unter Vertrag steht der 27-jährige Flügelstürmer beim NHL-Club Detroit Red Wings. Denn es ist nicht der NHL-Star, der an den Main zu den Schweinfurter Mighty dogs wechselt, sondern sein älterer Bruder und ebenfalls mit NHL-Erfahrung Tomas Kubalik.

Wenngleich der jüngere Kubalik ebenfalls am Mittwochabend zusammen mit seinem Bruder Tomas im Icedome zur Vertragsunterzeichnung war. Der Versuch, ihn ebenfalls zu überzeugen, mit seinem Bruder zusammen zu spielen, scheiterte leider.

Der 33-jährige rechte Außenstürmer besetzt somit die erste von beiden Kontingentstellen der Mighty Dogs und soll ebenfalls wie die beiden Vorgänger Hood & Sides für viel Wirbel auf dem Eis und Freude neben dem Eis sorgen.

Der 1.90 Meter große und 90 Kilo schwere Stürmer war zuletzt in der zweiten französischen Liga bei HC Morzine-Avoriaz. Sein erster Aufenthalt in Deutschland ist es für Tomas Kubalik nicht. In der Saison 2015/2016 war er für den ERC Ingolstadt aktiv und kam in 47 Spielen auf 27 Punkte. Bevor es nach Deutschland ging, war er drei Jahre in den USA und Kanada aktiv, unter anderem zwei Jahre beim NHL-Club Columbus Blue Jackets.

Spielte er nicht für die Blue Jackets, ging er für die Springfield Falcons (AHL) auf Torejagd und kam so auf 96 Punkte in 176 Spielen. Das Eishockey-Handwerk erlernte Tomas Kubalik in seiner Geburtsstadt Pilsen, aber auch für die verschiedenen Nachwuchsmannschaften Tschechiens war der rechtsschütze aktiv, eher er 2015 zwei Spiele für tschechische Nationalspiele bestreiten durfe.

Sichtlich erfreut ist Gerald Zettner über die Verpflichtung von Tomas Kubalik: „Uns war wichtig, einen erfahrenen Kontingentspieler zu verpflichten. Zudem sind wir überzeugt davon, dass Tomas einen seiner Vorgänger sehr gut ersetzen kann. Durch die Verbindung mit Josef Straka lief die ganze Abwicklung sehr unkompliziert ab und sind froh, Tomas für uns gewonnen zu haben. Er hat viel Erfahrung in vielen Ligen gesammelt, dass sicherlich auch den jungen Spielern zu gute kommt. Dazu kommt, dass er charakterlich absolut passt.“

Für ein kurzes Interview nahm sich der Neuzugang natürlich gerne Zeit:

MD: Herzlich Willkommen bei den Mighty Dogs, Tomas. Wie kam der Kontakt zum ERV Schweinfurt zustande?

Tomas: Bei einem Turnier traf ich Josef Straka, der bei den Fans sicherlich noch in guter Erinnerung ist. Wir sprachen über vieles und sind dann auf die Mighty Dogs gekommen. Nach diesem Gespräch rief mich Josef nochmal an und fragte mich, ob er mich hier in Schweinfurt empfehlen darf.

MD: Du bist schon viel herum gekommen in deiner Laufbahn. Tschechien, Kanada, USA (NHL & AHL), Finnland, Slowakei, Polen und zuletzt Frankreich. Auch in Deutschland hast Du bereits in der höchsten deutschen Liga (DEL) gespielt. An welche Zeit erinnerst Du dich gerne zurück?

Tomas: Die beste Zeit war natürlich in den Staaten bei Columbus Blue Jackets (NHL). Das war für mich und sicherlich für jeden Eishockeyspieler ein Traum, in der besten Eishockey-Liga der Welt spielen zu dürfen. Daran denke ich heute noch sehr gerne zurück.

MD: Eine Frage, die nicht ausbleibt, wenn man sowohl in der NHL als auch in der DEL spielte: kann man diese beiden Ligen vergleichen in deinen Augen?

Tomas: Diese beiden Ligen kann man nicht vergleichen. Das geht schon neben dem Eis los und hört auf dem Eis auf. Die NHL und DEL sind in vielen Dingen sehr unterschiedlich.

MD: Der Name Kubalik ist aktuell im Eishockey kein unbekannter Name und spätestens seit der letzten WM bei vielen Fans bekannt. Dein Bruder Dominik ist nicht nur der WM-Torschützenkönig 2023 gewesen, sondern steht auch beim NHL-Club Detroit Red Wings unter Vertrag. Wie stolz ist man da als großer Bruder?

Tomas: Ich bin sehr sehr sehr stolz auf meinen Bruder. Ich schaue mir jedes Spiel von ihm natürlich an und nach den Spielen telefonieren wir immer. Bei den Gesprächen bin ich auch derjenige, der ihm ehrlich sagt, wenn er schlecht gespielt hat. Jedoch kommt das selten vor.

MD: Zusammen mit seinem Bruder auf dem selben Eis stehen und selbstverständlich im selben Team. Ist das noch ein Ziel von Dir? Wäre in Schweinfurt nichts Ungewöhnliches. So spielte Headcoach Andreas Kleider mit seinem Sohn Lucas zusammen, Leo Pöhlmann für ein Spiel mit seinem Vater Michael. Aber auch die Nemirovsky-Brüder und Knaup-Brüder standen für einige Spiele zusammen mit den Mighty Dogs auf den Eis.

Tomas: Das wäre natürlich noch ein Highlight, wenn wir zusammen auflaufen könnten. Wir würden uns ziemlich sicher gut ergänzen. Ich bin da für die Pässe zuständig und Dominik muss diese nur noch verwerten.

MD: Die Erwartungen an die Kontingentspieler ist bei allen Mannschaften hoch – verspürst Du da Druck? Der Vergleich mit den Vorgängern Hood & Sides wird unausweichlich gezogen werden.

Tomas: Zu den beiden kann ich leider nicht viel sagen. Ich weiß, dass beide aus Nordamerika kamen und in der Bayernliga sehr gut gepunktet haben. Über den Druck bin ich mir im Klaren, mit dem ich klar komme. Aber egal wo, dieser Druck wird immer da sein.

MD: Deine Ziele für die Saison und auf was können sich unsere Fans bei dir freuen?

Tomas: Mein Ziel ist ganz klar Play-Off mit einem sehr guten Teamplay. Den Fans will ich schönes und erfolgreiches Eishockey zeigen und bieten.

Die erste Kontingentstelle ist somit bei den Mighty Dogs besetzt und die noch offene Stelle soll in den kommenden Tagen besetzt werden.

Zur Statistik: https://www.eliteprospects.com/player/11834/tomas-kubalik

Beitrag und Foto: Medienteam der Mighy Dogs

Mehr News der Region Schweinfurt/Main-Rhön findest Du auch auf SW1.News