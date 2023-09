Landesliga-Check: Bleiben die Freien Turner Erster, werden die Gochsheimer Letzter?

SCHWEINFURT / GOCHSHEIM / SCHWEBENRIED / FUCHSSTADT / DAMPFACH / GROSSBARDORF – Erster, Sechster, Elfter, 13., 15. und 16. sind nach zehn der 34 Saisonpartien die lokalen und regionalen sechs Landesligisten. Und von denen kann eigentlich nur ein Team strahlen. Warum ist das so?

Am Wochenende sind sie alle wieder im Einatz. Mit drei Heimspielen am Samstag und drei Auswärtspartien am Sonntag. Gegen den Vierten, den Neunten, den Fünften, den 17., den Dritten und den 18. – es stehen also ein Spitzenspiel und ein Kellerduell an. Durchweg wie immer wichtige Partien. Das gilt für….

… die Freien Turner Schweinfurt: Bisher lief´s mehr oder weniger perfekt für die FTS. Mal abgesehen vom überaus deutlichen 0:4 zuhause gegen Alemannia Haibach, dem absoluten Ausrutscher. Die beiden 2:2-Remis auswärts in Schwebenried und Großbardorf gehen komplett in Ordnung. Dazu gab´s sieben Siege, mit Dominik Popp steht der Goalgetter auf Platz eins der Torjägerliste. Beim enorm starken Aufsteiger TuS Leider, dem einzigen Neuling, der bislang zufriedne sein kann, lässt sich am Sonntag vielleicht sogar mit einem Unentschieden die Tabellenführung verteidigen (wenn Verfolger Karlburg Samstag nicht bei Vatan Spor Aschaffenburg gewinnt) und der Gegner auf alle Fälle auf Distanz halten. Selbst wenn die Gäste ler ausgehen sollten, würden sie vor dem Dritten aus Rimpar bleiben, der am Samstag danach an die Maibacher Höhe kommt. Das wird das nächste Spitzenspiel!

… den TSV Großbardorf: Trainer Mario Schindler kündigte nach dem 4:0 gegen Schwebenried eine Aufholjagd an. Zumindest das Ergebnis danach passte mit dem 2:1 bei Schlusslicht Oberhaid mit dem späten Siegtor von Niklas Schories in der Nachspielzeit. Das Duell nun am Samstag gegen Don Bosco Bamberg gab´s die letzten Jahre immer in der Bayernliga. Die Domstädter stoppten jüngst den Lauf der Haibacher und könnten mit einem Dreier an den Galliern vorbei ziehen. Die wiederum haben Kontakt zumindest zu Tabellenplatz zwei und dürfen sich an sich keinen Rückschlag erlauben, wenn der direkte Wiederaufstieg das Ziel bleiben soll.

… den FC Fuchsstadt: Ekelhaft, weil es nach vier Heimniederlagen in Folge nun schon wieder am Kohlenberg gegen den TuS Frammersbach geht. Gegen den seit fünf Partien ungeschlagenen Tabellenfünften. Die Tabellenspitze ist vor den Toren Hammelburgs momentan ganz weit weg, die Vizemeisterschaft der Vorsaison schon ein wenig verblasst. Der Umbruch im Kader ist seit der Rückkehr von Dominik Halbig aus Schweinfurt nun zwar etwas abgefedert. Ein Tor gelang dem 26-Jährigen bei den jüngsten zwei 0:1-Niederlagen in Rimpar und gegen Lichtenfels aber noch nicht. Überhaupt gewannen vier Gegner bereits mit nur einem Tor mehr gegen Fuchsstadt. Was aber genauso schmerzt wie die Heimniederlage gegen Aufsteier Unterpleichfeld, der sonst nur wenige Bäume ausriss.

… die DJK Schwebenried-Schwemmelsbach: Das 2:0 über Gochsheim nach zuvor drei empfindlichen Niederlagen rettete den Platz über dem Strich. Es war erst der zweite Sieg in einer bislang nicht gerade rund laufenden Saison, in der es anfangs – die ersten sechs Partien ohne Pleite – eher nach einem „oben Ranschnuppern“ aussah als nach Abstiegskampf. In den könnte die DJK am Sonntag so richtig reingezogen werden. Gastgeber ist im bereits achten Heimspiel der Runde der TSV Unterpleichfeld, der aus seinem Heimvorteil bislang keinerlei Profit schlagen konnte. Als Vorletzter steht der Aufsteiger noch mehr unter Druck. Vielleicht gut für die Gäste?

… die DJK Dampfach: Spielt zeitgleich beim Dritten in Rimpar und muss dort als Außenseiter angesehen werden nach schon sechs Niederlagen, von denen die zuletzt daneim gegen Aschaffenburg-Leider mit 0:4 überaus happig ausfiel. Vorne fehlt die Durchschlagskraft und trifft Leon Heppt ohne den weiter fehlenden Adrian Hatcher auch nicht mehr regelmäßig. Wer nur 13 Mal trifft, es aber 26 Mal hinter sich einschlagen läst, muss mit einem Relegationsplatz zurecht kommen. Letztes Jahr gewann Rimpar das Heimspiel mit 1:0. Ähnliches ist auch diesmal wieder zu befürchten. Oder?

… den TSV Gochsheim: Drei Niederlagen in Serie zuletzt, sechs Pleiten aus den letzten sieben Partien: Ein bisschen kriselt´s schon, nachdem auch zur Kirchweih und zur Nachkirchweih noch nicht mal ein Tor gelang. kurios, dass Gochsheim vor und nach dem 5:1 gegen Dampfach jeweils drei Mal keinen Treffer zustande brachte. Samstag nun – parallel zum Schnüdel-Spiel in Schweinfurt gegen Bayern München 2 – MUSS ein Sieg her. Wer Schlusslicht Oberhaid zuhause nicht schlägt, hat in der Fußball-Landesliga nichts verloren und muss mit brennenden, roten Laternen rechnen.

