Klassensieg für das Rundstrecken-Team des AC Schweinfurt beim Sieben Stunden-Rennen in Fuglau

FUGLAU / HAMMELBURG / SCHWEINFURT – Nach sieben Stunden und fast 550 km haben die Fahrer (Rudi Uhlmann, Michael Müller und Jürgen Dees) vom AC Schweinfurt die 90 PS-Klasse beim sieben Stunden Rennen in Fuglau gewonnen. Doch bis dahin war es in Österreich ein langer Weg.

Am Samstagmorgen wurde zunächst ein einstündiges Qualifying gefahren, die zwei Klassen (90 und150 PS) fuhren gemeinsam um die Pole-Position. Der Schiessling-BMW setzte die schnellste Zeit, dahinter ging es recht eng zu, am Ende konnten sich die Schweinfurter im 90 PS Fiat vor den zweiten BMW im Feld knapp behaupten.

Quali:

P1, Schiessling Racing, BMW, (150 PS-Klasse) 47,154 Sek.

P2, AC Schweinfurt, Fiat Brava, 90-PS Klasse, 48,011 Sek.

P3, Motorsport Seeb, BMW, 150PS-Klasse, 48,094 Sek.

Um 11.00 Uhr fiel die Startflagge zum Sieben Stunden- Rennen. Rudi Uhlmann hatte einen guten Start und auch die erste Kurve wurde ohne Kontakt mit anderen Fahrzeugen gemeistert. In der zweiten Runde setzte er mit 48,961 Sekunden die schnellste Rennzeit des Teams. Nach vier Runden hat er seine Position an den BMW von Seeb Motorsport abgegeben und konnte nun das Renngeschehen der beiden BMW´s beobachtet. In der 90 PS- Klasse lag man auf Platz 1 vorne und Rudi konnte den Vorsprung Runde um Runde weiter ausbauen. In Runde 48 hatte der BMW vom Team Seeb Motorsport einen technischen Defekt und musste raus fahren und somit hat der AC SW den zweiten Gesamtplatz gewonnen.

Der erste planmäßige Fahrerwechsel stand in Runde 84 auf dem Programm, Rudi übergab an Michael Müller, und in Schritttempo ging es durchs Fahrerlager wieder auf die Strecke. Dadurch, dass jedes Team eine andere Boxenstrategie hat, wurde der Überblick über die aktuelle Position etwas verloren. Michael setzte mit 49,592 Sekunden seine persönliche Bestzeit in der Runde 135, kurz vor Ende seines Törns kam plötzlich über Funk die Meldung „unser Tank ist fast leer“. Das Team war hiervon überrascht, den eigentlich sollte erst später getankt werden. Nun kam Hektik in der Box auf, Jürgen Dees richtete die Tankanlage her und war auch fast mit den Vorbereitungen fertig, als Michael auch schon ankam. Jürgen stieg auf den Fahrersitz, Rudi machte den Tank voll und es ging wieder raus. Allerdings hatte dieser Stopp mit 4:25 Minuten doch etwas länger gedauert und es wurden einige Plätze verloren.

Jürgen setzte seine persönliche Bestzeit mit 49,577 Sekunden in Runde 242 und war damit sehr zufrieden, da er damit die Zeit seinen Teamkollegen Michael mit 2/100 Sekunden unterbot. Nach 84 Runde fuhr Jürgen zum nächsten planmäßigen Fahrerwechsel in die Box und übergab das Fahrzeug an den Hammelburger Kfz-Meister Rudi Uhlmann. Er fuhr wie ein Uhrwerkn und mit 49´er und 50´er Zeiten ist er nach 30 Runden vom vierten Platz auf den ersten Platz vorgefahren.

Es waren nun vier von sieben Stunden gefahren, als plötzlich der Funkspruch kam „der Tank ist schon wieder leer“. So musste der schnellste Fahrer des Teams nach nur 54 gefahrenen Runden in die Box zum Nachtanken, man machte dabei auch gleich den Fahrerwechsel ,der an sich erst 30 Minuten später geplant war.

Nun war Michael wieder im Fahrzeug, und auch er gab den Fiat mächtig die Sporen. Auf den dritten Platz liegend hatte er das Fahrzeug übernommen und durch fast nur 49´er Zeiten gelang ihn der Sprung zurück an die Spitze. Kurz bevor die letzte Stunde des Rennens anbrach, wurde nochmals ein Fahrerwechsel durchgeführt und sicherheitshalber auch noch etwas Benzin nachgefüllt.

Dees konnte nun etwas Gas raus nehmen und den Fiat schonen, auf Platz 1 liegend hieß es ankommen, nach 50 Runden gab er die Gesamtführung an den Schiessling BMW ab und fuhr einen Klassensieg in der 90 PS-Klasse mit 10 Runden Vorsprung ohne weiteren Zwischenfälle nach Hause.

Das Team möchte sich bei Castrol und dem Autohaus Uhlmann recht herzlich bedanken, ohne die Unterstützung von Sponsoren ist Motorsport nicht möglich.

Rennergebnis Klasse 90 PS:

1.Platz AC Schweinfurt, Fiat Brava 479 Runden

2.Platz Hobel Racing Team, Renault Megan + 10 Runden (Rückstand)

3.Platz Thermomix Südbayern //, VW Golf, + 12 Runden (Rückstand)

Nach dem Rennen laufen auch schon gleich die Vorbereitungen für den Winter Cup an, die Nennung hat das Team für die fünf Rennen zwischen November 2023 und Februar 2024 bereits abgegeben.

Falls ein Leser Interesse am Motorsport-, Breitensport hat: Das Team Rudi Racing vermietet auch Fahrerplätze, Interessierte sprechen den Chef im Autohaus Uhlmann (Hammelburg) einfach an.

Auf den Bildern:

* Start, Platz 2 mit der Nr. 28 das Team des AC SW

* Rudi in Aktion

* Siegerteam AC SW – von links: Rudi Uhlmann, Jürgen Dees und Michael Müller

