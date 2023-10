In Haßfurt ist Straßenfest – und in Sachen Kultur rockt dort bis Jahresende der Hase

HASSFURT – In Haßfurt ist am Wochenende Straßenfest. Und daher geht´s kulturell richtig heiß her am Freitag- und Samstagabend. Aber auch in den folgenden Wochen und drei Monaten bis Weihnachten. Hier in der Zusammenfassung das Programm des Kulturamtes.

Knights of Caesar

Alternative Pop aus Würzburg

FR. 06.10.

21:30 Gewölbekeller Haßfurt

Eintritt frei

Straßenfest

Fotograf: Felix Woellmer

Verzerrte Gitarren-Riffs treffen auf melodiöse Hooks und die Keyboards lassen einen glauben, die 80er seien noch nicht vorbei. Laut wie Indie Rock, gefühlvoll wie Pop, mitreißend wie für ein ganzes Stadion gemacht! Schubladendenken ist hier schwer, denn die 5 Jungs gehen mutig über Genregrenzen hinaus und kreieren ihren ganz eigenen Sound. In ihren Texten hinterfragen sie sich selbst, verpacken Gesellschaftskritik in Ohrwürmer, karikieren Rollenklischees und teilen Freud und Leid der Liebe. Und das Beste: sie schaffen es mit ihrer energiegeladenen Live Show, jeden Dancefloor zu füllen. Perfekt für die Straßenfest-Aftershow.

Monekyman band

Hardest working band, Funk, Soul & Groove

SA. 07.10.

21:30 Gewölbekeller Haßfurt

Eintritt frei

Straßenfest

Fotograf: Peter Leutsch

Die Monkeyman Band hat sich längst ihren Ruf als „The Hardest Working Band“ gemacht. Über 70 Auftritte spielen die drei Spaßvögel jährlich. Ob Kneipenfestivals von Flensburg bis Graz oder Stadt- und Weinfeste all summer long, die Monkeymen werden rauf und runter gebucht. Mit ihrem Mix aus Funk, Soul und Groove sind sie einfach „Party pur“. Markenzeichen: James Brown-Shouts, rockige Gitarrensoli und klassische Hammondorgel. Ihren Namen haben sie allerdings verfehlt: unserer Meinung nach sind sie nämlich echte „ramp pigs“. Sie zelebrieren ihre Musik mit jeder Faser, verausgaben sich komplett, improvisieren und interagieren. Megagute Laune garantiert! Ganz großes Kino!

„Peng Peng Parker“

Musik-Hommage an Dorothy Parker mit Gomringer + Scholz plus Frischkorn

FR. 20.10.

20:00 Uhr Rathaushalle

18€/20€

Fotograf: Michael Aust Ateliers

„Noch ein Martini und ich lieg unterm Gastgeber!“ Das war Parker. Dichterin, Geliebte, Werbetexterin. Nein? Kennen Sie nicht? Dann wird es allerhöchste Zeit. Sie schrieb über die Liebe und das Leben, seufzend und lachend, mal zart, mal hart, immer trinkfest. Ein NY der 20er Jahre ohne diese Ikone? Undenkbar. Aus der Fülle ihrer Spott-, Humor- und Liebesgedichte haben Nora Gomringer, Philipp Scholz (drums) sowie der Wollny-Meisterschüler Philip Frischkorn (piano) erstaunliche Songs in Barmusik-Tradition geschaffen. Lieder wie Oliven in Martinigläsern, gehaltvoll und rund. Alles, was man braucht, damit der Tag ausklingt. Ein Liederabend, der fein perlt. Cheers!

Denis Wittberg & seine Schellack-Solisten

„Heute Abend bin ich frei“

SA. 21.10.

20:00 Stadthalle Haßfurt

24€/26€

Fotograf: Ulrich H. M. Wolf

„Hallo? Ich bin wie Max Raabe – nur schöner!“, hat er am Telefon gesagt. „Ok“, hab ich gesagt, „zeig mal! Heute Abend sind wir frei.“ Seit nunmehr 20 Jahren stehen sie auf der Bühne. Spritzig wie Champagner erklingen Swing, Foxtrott, Walzer und Tango und glänzen alte Evergreens so Sehnsucht erweckend wie die gepflegten Automobile einer Oldtimer-Rallye – allerdings Schellack interpretiert. Geneigtes Publikum: Lassen Sie sich auf ein ganz besonderes Seh- und Hörerlebnis ein, lassen sie sich von handgemachter Musik und vom klassischen Frack bis zur opulenten Robe verzaubern und von einem Ballett mit wunderbaren Tanzeinlagen entführen in die Zeit der großen Berliner Revue-Paläste. Kommen Se rin!

Bastian Maria

„Daumen hoch. Per Anhalter nach Fernost“

MI. 25.10.

20 Uhr Stadthalle

17/19€

Fotograf: Bastian Maria

11533 km, 136x per Anhalter, 12 Länder, 1 Ziel! Eigentlich wollen Fotograf Bastian und seine Frau im März 2020 per Anhalter nach Tokio zu den Olympischen Spielen reisen. Doch aufgrund der Pandemie gibt es ein paar Planänderungen. Er wird Volontär auf einer Pferde-Ranch in Kapadokien, sie treffen in Kirgisien traditionelle Adlerjäger und werden von der pakistanischen Polizei in Multan verhaftet. Trotz 15jähriger Erfahrung im Backpacking kommen die beiden Tramper und Couchsurfer in der Türkei, Usbekistan und Sri Lanka an die Grenzen ihrer Komfortzone. Mit 3€ am Tag in der Welt unterwegs sein? Nach 1,5 Jahren wieder zu Hause sein? Bastian verrät alles! Resümee: Daumen hoch!

Große Varieté-Gala Show 23

mit Jonglage, Comedy, Artistik, Zauber, Pantomime

SA. 28.10.

20:00 Uhr Stadthalle

44€/46€

35 Jahre Stadthalle

Leuchtende Augen, hoher Puls, stockender Atem…. 11 Künstler internationaler Klasse feiern 3 Stunden lang mit uns Haßfurter Stadthallen-Jubiläum. Lassen Sie sich von einer facettenreichen Show aus atemberaubender Jonglage, humorvoll-bester Bauchredner-Pantomime-Parodie, fesselnder Artistik und Akrobatik, unerklärlicher Magie und schönstem Goldkehlchen-Gesang in eine andere Welt entführen. Die Faszination des Varietés ist ungebrochen, wenn Joe Walthera, Meister der Magie und Künstler des Jahres 2020 seine Supershow der Extraklasse bei uns präsentiert und Comedian Schorsch Bross bei Popcornduft durchs Programm führt. Unglaublich und faszinierend! Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

THE JETS

„Von den 50´s bis zu den 90`s“

DI. 31.10.

20:00 Uhr Rathaushalle

16€/18€

Fotograf: O. Mauder

„Kommen die Jets mal wieder?“, blinzel, blinzel . Vielfach gewünscht von unserem Publikum. Bitte, gerne. Die fünfköpfige absolute Profimusiker-Formation (git, key, drums, bass, voc) war bereits im „Fernsehgarten“ und im „Frühstücksfernsehen“ zu Gast, besticht durch ihren mehrstimmigen Gesang und hat ein Repertoire von den 50´s bis zu den 90`s, das seinesgleichen sucht. Von „When a man loves a woman“, „Don´t stop believin“, „Simply the best“, „Sultans of Swing“ über „Rock your Baby“ bis hin zu „End of the road“ ist alles dabei und lädt zum (Paar)Tanz ein. Sänger James`Motto: „Alles ist möglich“. Genau, sehen wir auch so, alles kann, nichts muss, also habt Spaß!

Jonas Greiner

„Greiner für Alle“, Comedy, Kabarett

DO. 02.11.

20:00 Rathaushalle Haßfurt

18€/20€

Fotograf: A. Garbe

Leuuuute, von Olaf Schubert höchstpersönlich als Newcomer ausgezeichnet, der Jonas. Krass, oder? Wegen seiner unverwechselbaren Art, spitze, ironische Gesellschaftskritik und lustige Alltagsgeschichten mit hochkarätigem und erfrischendem Humor zu kombinieren. Er ist echt der Größte (2,07 Meter übrigens, aber so mein ich das nicht!). Hatten Sie in letzter Zeit Stress, Ärger oder einen Gichtschub? Greiner kann Ihnen das zwar nicht nehmen, aber er bringt Sie auf lustige Gedanken. Wie? Er nimmt so ziemlich alles mit Humor und Sie mit auf eine Reise durch das Hier und Jetzt und die Umstände unserer Zeit. Bitte berücksichtigen Sie also: aktuell, intelligent, zum Brüllen komisch und Newcomer-Förderung, Sie Mäzen, Sie!

ensemble.92 (Störer Ba Symphoniker)

„Männer“, eine musikalisch-literarische Revue

SO. 05.11.

Matineé um 11:00 Uhr Rathaushalle

20/22€

Fotograf: ensemble.92

Braucht das Land neue Männer, weil sie alle Schweine sind? Fängt für den Mann das Leben echt erst mit 66 Jahren an? Wollen Frauen wirklich lieber einen Cowboy als Schokolade? Stimmt es, dass Jungs nie weinen? Und was würden Männer immer wieder tun? Humorvoll und tiefgründig beleuchtet das Ensemble die Aspekte des Mannseins und präsentiert dabei einen wahrlich individuellen Mix von Franz Schubert bis Herbert Grönemeyer sowie Gedichten und Prosatexte von Kurt Tucholsky bis Imre Grimm. (Ba Symphoniker an Violine und Bass, aber kein klassisches Kammerkonzert; außerdem Schauspieler des E.T.A. Hoffmann Theaters sowie Songwriter). Und eine Matinée, oh, das wird fein! Machen wir uns schick?

Annette von Bamberg

„Über 50 geht´s heiter weiter – jedenfalls für Frauen!“

DO. 09.11.

20:00 Rathaushalle

19€/22€

Fotograf: Jan Stehli

Sie füllt mit ihrem Soloprogramm Teil 2 einen Abend mit Leichtigkeit, Power und Kühnheit. Doch nicht nur Männer sind das Hauptziel ihrer Spottscheibe, denn Männer lachen zwar über andere, aber Frauen lachen über sich. Und so zieht Annette mit Lust und Freude über sich selbst her. Mit über 50 ist ihr nichts mehr heilig. Freuen Sie sich auf eine wilde Mischung aus explodierender Wortgewalt und treffsicherem Humor, gepaart mit Spontaneität und fröhlichem Optimismus. Achja, Annette ist noch immer ein echtes Bioprodukt mit nachhaltigen Pointen. Sie braucht kein Botox, weil tief in ihrem Herzen Freigeist, Schönheit und Übermut toben! Männer werden stöhnen, aber Frauen werden jubeln.

Jazz mal anders

„Tenor Madness“ feat. Tony Lakatos (sax)

FR. 10.11.

20:00 Uhr Rathaushalle

16/18€

Fotograf: Gerhard Richter

Mit „Tenor Madness“ widmet sich die „Jazz mal anders“-Reihe um Bernhard Pichl (pia), Rudi Engel (bass) und Florian Kettler (drums) dem Instrument, mit dem Jazz am häufigsten assoziiert wird, dem Tenorsaxophon. Lester Young, Coleman Hawkins, Sonny Rollins und John Coltrane prägten mit ihrem Saxophonspiel maßgeblich die Entwicklung des Jazz und kein geringerer als der weltweit wichtigste Jazzsaxophonist seiner Generation Tony Lakatos wird an diesem Abend als Stargast brillieren. Der Budapester war Solist bei der HR–Big Band und ist weltweit solo auf mehr als 350 CD/LP Produktionen zu hören. Er arbeitete mit zahlreichen internationalen Größen zusammen. Lasst uns das Tenorsaxophon erkunden!

Streetfighting Men

The Rolling Stones Tribute

SA. 11.11.

20:30 Stadthalle Haßfurt

22€/24€

Fotograf: Peter Volkheimer

„Celebrating 60 years of The Greatest Rock’n’Roll Band in the World“ heißt es im Programm! „Rock´n Roll from the beginning to now.“ Na klaro, da painten wir nichts black, da sind wir direkt dabei und feiern die größte Rock´n´Roll Band aller Zeiten! „Back to Zero! Wir verehren die Wurzeln des Rock´n Roll“, sagten sich sieben befreundete Musiker aus diversen bekannten bayerischen Bands, gründeten „STREET FIGHTING MEN“ und erfüllten sich ihren musikalischen Traum einer zeitgeschichtliche Reise in die Stones Ära von den wilden 60ern bis in die heutige Zeit. Also: „Angie“ und alle anderen: „Let´s spend the night together“ before „It´s all over now“ and get some „Satisfaction“!

Widersacher aller Liedermacher

„Die Bris“, Lieder und Gschichten

FR. 17.11.

20:00 Stadthalle

16€/18€

Fotograf: Lea Wurthmann

5 Typen, sehr viele Instrumente und ehrliche Geschichten im bayrischen Slang von Kindheit, Frauen, Bier und Gemüsebrühe, von Emanzipation und dem Aufbruch ins Unbekannte. Lieder, die der ganzen Scheißwelt den Mittelfinger zeigen, und andere, die sie mit einem schulterzuckenden „Jamei!“ Hä? Ja, die „Widersacher“ entziehen sich ganz ihrem Namen entsprechend einer kategorischen Einordnung in die Musikwelt und manövrieren zwischen Folk, Rock und Jazz, zwischen Hip-Hop und Klassik in einer zügellosen Freiheit, die irgendwie 60er-Jahre-Woodstock-Vibe durch den Hypophysen-Lappen wabern lässt. Ein bisschen erinnern sie auch an Gankino Circus?!

Wird geil!

Nick Young – AC/DC

The ultimative Master Band

SA. 18.11

20:30 Stadthalle

26€/29€

Angus Young bestätigte ihm: „Du hast den Blues!“ Und Nick sieht mit seinen langen Haaren und ORIGINAL Schuluniform auch noch aus wie sein Idol. Er spielte bei We Salute You und BAROCK, aber ihm fehlten die „letzten 10% Authentizität“ und so sind neben den Songs nun auch die gewaltige Marshall-Backline mit Verstärkern aus den 60ern und die Vintage-Gitarren stilecht. Man könnte meinen die australischen Rock-Götter höchstpersönlich zu hören. Von Bon Scott bis Brian Johnson, von „Highway To Hell“ über „Thunderstruck“ bis zum explosiven „T.N.T.“. Der „Rock´n`Roll Train“ rollt wieder in Haßfurt! „Nick Young“ macht es möglich. Also bitte JETZT AUSFLIPPEN!

Helmut Zierl

„Follow the sun – Der Sommer meines Lebens“

DO. 30.11.

20:00 Stadthalle Haßfurt

22€/24€

Foto: privat

Man kennt ihn als den Sunnyboy schlechthin aus dem deutschen Fernsehen, oder? Aber es gab da diesen einen Sommer, damals 1971: Zierl ist 16 und steht mit seinem Armeesack an der Autobahnauffahrt Richtung Süden. Erst hat ihn die Schule rausgeschmissen und dann sein Vater. Mit 200 Mark in der Tasche will er den Sinn des Lebens suchen. Was folgt sind 3 Monate Glück, Angst, Abenteuer und Leben auf der Straße. 3 Monate, die ihn 3 Dinge fürs Leben lehren: Respekt, Demut und Toleranz. Diesen Sommer hat er nie vergessen. Zierl erzählt und wir bekommen eine geballte Ladung Lebenserfahrung. Och, und gut sieht er ja wohl immer noch aus! Ladies, wir stellen mal Riechsalz bereit!

Lou´s The Cool Cats

„Christmas Kitsch“ mit Vintage Music

SA. 02.12.

20:00 Uhr Stadthalle

26/28

Fotograf: Klaudius Dziuk

Plätzchenduft und Schneegestöber, Kerzenlicht UND Shoppingstress! Oh du schöne Weihnachtszeit…. alle Jahre wieder. Gönnen Sie sich! Und zwar nicht nur Glühwein sondern auch eine ironische Auszeit, wenn die drei swingenden Kätzchen mit ihrer Band dem „CHRISTMAS KITSCH“ frönen und die schönsten Klassiker von den 20ern bis zu den 60ern wie „Jingle Bells“, „Winter Wonderland“, „All I Want For Christmas“ oder „Last Christmas“ ganz eigenwillig verzaubernd interpretieren. Auch optisch ein wahrer Schmaus. Und Weihnachten ist doch nur einmal im Jahr…

Marco Tschirpke

„Empirisch belegte Brötchen“, Musikkabarett

SO. 03.12.

18:00 Uhr Rathaushalle

18€/20€

Fotograf: Waejane Chen

Gedichte & Lieder – in überwiegend komischer Manier heißt es. Hoho! Naja, egal ob Gedicht oder Klavierlied – der Komiker und gewiefte Pianist Marco Tschirpke weiß sich auf jeden Fall kurzzufassen. Gespickt mit Verweisen auf Kunst und Geschichte bedeutet ein Abend mit dem Gewinner des Deutschen Kleinkunstpreises vor allem ein (Achtung!) intellektuelles Vergnügen. Wie er das Heute mit dem Gestern und das Hohe mit dem Tiefen verquickt! Unverschämt lustvoll und unterhaltsam. Küchenlyrik kann er aber auch. Kostprobe? „FONDUE – das meint: An runden Tischen / Gemeinschaftlich im Trüben fischen.“ „Ganz groß, der Herr Tschirpke, ganz groß!“, sagt Horst Evers.

Heavysaurus

„Kaugummi ist mega“, Dinorock für die ganze Familie

FR. 15.12.

17:30 Stadthalle Haßfurt

Bis 12 Jahre: 25,20€ Normalpreis: 29,60€

Familienticket (2 Erwachsene, 2 Kinder): 94,50 €

Fotograf: Jens Vetter

Der heißeste Shit und das perfekte Weihnachtsgeschenk: vier Dinos und ein Drache spielen Rockmusik (don´t panic, kindgerecht in allen Bereichen). Sie wollen ihren Nachwuchs auf Wacken vorbereiten? Hier wird die Pommesgabel geübt. Willkommen bei Heavysaurus. Ihr Gatte und auch der Opa werden freiwillig mitwollen. Spektakulös und totaaal pädagogisch: musikalische Früherziehung nämlich, echt jetzt! Dank Tonies und Alexa können die Zwerge sowieso schon mitsingen: „Yeah, yeah, Kaugummi ist mega!“ Name ist Programm: wird mega! Und wie war das mit Weihnachten? Na, Sie verschenken einfach das Erinnerungsfoto. Fertig! Glücklich sind die (Mini-)Rocker! Und Sie sind fertig mit Xmas! Schon vorm Fest!

The Golden Voices of Gospel

„Hallelujah“

SO. 17.12.

18:00 Uhr Stadthalle Haßfurt

34€/36€

Fotograf: Ilia Haag

Sie waren Gospelchor des „King of Pop“, singen für Helene Fischer, André Rieu und Roland Kaiser und machen echt bei uns Zwischenstopp. Halleluja, war es göttliche Fügung? Die Kirchenlieder der „Black Churches“ drücken sehr mitreißend das Lebensgefühl, den Stolz und die Hingabe der schwarzen Bevölkerung aus. „Klatscht in die Hände, stampft mit den Füßen, ruft Halleluja!“, heißt es deshalb, wenn sie moderne Gospelstücke als auch „Oh When The Saints“, „Glory Glory Halleluja“, „Swing Low Sweet Chariot“ und „O Happy Day“ singen. Zu Xmas präsentieren sie uns allerdings ganz Neues: deutschsprachige Schlager und weihnachtliche Klassiker meet Gospel. Na, das wird was! Frohes Fest wünschen wir. Amen!

Weitere Veranstalter:

Massbach:

Di. 17.10.2023

„Tom auf dem Lande“ Psychothriller von Michel Marc Bouchard

Di. 19.12.2023

„Ein Herz aus Schokolade“ oder Das süße Leben des Monsieur Ledoux. Komödie von Valerie Setaire

BIZ:

29.09. – 22.12.2023 Kamishibai oder Bilderbuchkino mit unterschiedlichen Themen immer um 15 Uhr

17.10., 14.11., 05.12.2023 Basteln mit dem Spielmobil von 15 – 17 Uhr

26.10. Lesung mit Ulrike Herrmann

18.11.2023 Upcycling-Workshop „Kreativ mit Büchern“ ab 10 Uhr

23.11.2023 Kneipenquiz im Meehäusle ab 19 Uhr

Theaterwerkstatt Haßfurt:

„Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin“ von Roland Schimmelpfennig nach Hans Christian Andersen. Weihnachtsmärchen ab 5 Jahre

Premiere am 25.11.2023 um 15 Uhr

Weitere Vorstellungen 3., 10., 17. Dezember um 15 Uhr

