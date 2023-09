FC 05-Nachwuchs: U19 gegen Regensburg mit dem dritten Sieg in Serie, Gutes auch von der U17 und der U15

SCHWEINFURT – Mit viel Selbstvertrauen im Gepäck erwarteten die Jungschnüdel der U18 den Nachwuchs des Bundesliga-Nachwuchsleistungszentrum des SSV Jahn Regensburg. So waren die Mannen von Trainer Marcel Kühlinger auch von Beginn an die aktivere Mannschaft.

Bereits nach zwei Minuten setzte sich Justus Ronge gegen seinen Gegenspieler durch und stand plötzlich alleine vor dem Gästekeeper. Sein Abschluss war allerdings nicht präzise genug, so dass der Torwart ihn mit einer schönen Parade gerade noch entschärfen konnte. Mit schönem Kombinationsfußball und aggressivem Pressing setzte man Regensburg dauerhaft unter Druck. So war es dann auch die logische Schlussfolge, dass Luke Barget nach schönem Zuspiel von Justus Ronge den Ball nach 29 Minuten ins Netz bugsierte.

Dann ein kurzer Schreckmoment, die bis dato ungefährlichen Regensburger tauchten nach einem abgefälschten Ball frei im 16er vor Schnüdel Torwart Emil Zorn auf. Dieser machte sich breit und konnte das Eins gegen Eins Duell für sich entscheiden. Beide Mannschaften verabschiedeten sich mit 1:0 in die Halbzeitpause.

Auch in der zweiten Hälfte konnten die Schnüdel das Spiel von Anfang an an sich reißen. Gleich nach fünf gespielten Minuten setzte sich Justin Ziegler im 16m Raum entschlossen durch, doch sein Abschluss durch die Beine des Torhüters blieb gerade noch an dessen Bein hängen.

Dann die 59. Spielminute. Lauris Bausenwein setzt sich auf dem Flügel durch und zog an der Grundlinie entlang in den Strafraum. Legte zurück auf Max Albert, dessen Schuss gerade noch vom Torhüter entschärft werden konnte. Doch beim Nachschuss von Elias Wehner blieb dem Keeper dann keine Chance. 2:0. Regensburg erhöhte nun den Druck. Doch die starke Abwehrreihe der Schweinfurter ließ keine klaren Torchancen zu. Als Regensburg dann in den letzten Minuten noch einmal alles riskierte, war es zwei Mal Niklas Schusser, der in der Nachspielzeit auf 3:0 und 4:0 erhöhte.

„Alles in allem ein absolut verdienter Sieg unserer Mannschaft. Ich hatte über 90 Minuten das Gefühl, dass wir es mehr wollten. Wir haben über die gesamte Spielzeit die Intensität hoch gehalten, Regensburg damit vor Probleme gestellt und uns den Sieg erarbeitet. Gegen eine Mannschaft wie Regensburg ist sicherlich eine absolute Topleistung notwendig um zählbares mitzunehmen. Heute war es unsere beste in dieser Saison. Nun gilt es gegen Neumarkt nachzulegen“ , so Trainer Marcel Kühlinger

Nach nun sechs Pflichtspielen ohne Niederlagen und drei Siegen in Serie ist am Wochenende, Sonntag, 01.10., 11 Uhr, die U19 des ASV Neumarkt zu Gast, die man im Pokal mit 2:0 besiegen konnte. Ehe es dann für die Jungschnüdel in eine Highlightwoche geht.

Am Mittwoch den 04.10. empfängt man unter Flutlicht den U19-Bundesligisten 1. FC Nürnberg in der 2. Pokalrunde. Am Sonntag den 08.10. ist man dann zu Gast im Derby beim FC Würzburger Kickers.

U19 Bayernliga

Samstag, 23.09.2023, 16:30 Uhr, Sachs-Stadion Schweinfurt

1. FC Schweinfurt 05 – SSV Jahn Regensburg 4:0 (1:0)

Aufstellung: Zorn –Doktorczyk, Bauer, Kalandia – Arens (88. Markert), Ronge (82. Sadiku), Wehner , Scheurer, Bausenwein (90. Wirth), Ziegler (63. Schusser) – Barget (46. Albert)

Tore: 1:0 Barget (29.), 2:0 Wehner (56.), 3:0 Schusser (90.), 4:0 Schusser (90. +1)

Zuschauer: 80

Trainer: Marcel Kühlinger

Co-Trainer: Kristian Böhnlein

Bericht: Christian Djalek

Fotos: Rainer Kümmet





U17 belohnt sich mit dem ersten Dreier

Einen Start nach Maß legten die Jungschnüdel in ihrem 2. Auswärtsspiel der Saison bei den ebenfalls noch punktlosen Oldschdodern aus Bayreuth hin.

Bereits in der 3. Spielminute gingen die Gäste aus Unterfranken nach einem schön raus gespielten Standard per Fernschuss in den Winkel mit 1:0 in Führung.

Wer nun gedacht hätte, dass dies den Schweinfurtern Sicherheit gab, sah sich getäuscht. Die Bayreuther übernahmen ab Mitte der 1. Hälfte die Initiative und erarbeiteten sich etliche gute Gelegenheiten zum Ausgleich, jedoch scheiterten sie immer wieder am glänzend aufgelegten Torhüter der Schnüdel.

Mit einer etwas schmeichelhaften 1:0 Führung der Gäste ging es dann auch in die Kabinen.

Nach Wiederanpfiff verlegten sich die Jungschnüdel auf ihr schnelles Umschaltspiel und belohnten sich in der 52. Minute mit einem gut vorgetragenen Konter zum 2:0.

Bayreuth hatte im Anschluss wesentlich mehr Ballbesitz, war aber im Abschluss nicht effektiv. Erst ein direkt verwandelter Freistoß in der 72. Minute sorgte für den Anschlusstreffer der Gastgeber. Der Torwart der Gäste sah bei dieser Aktion nicht glücklich aus, da der Ball in der Torwartecke landete.

Durch den unnötigen Gegentreffer wurde es für die Unterfranken in den letzten Minuten des Spiels nochmals zu einer Zitterpartie. Letztendlich brachten die Schnüdel aber die knappe 2:1 Führung über die Zeit und haben nun die ersten 3 Punkte auf dem Konto.

Am kommenden Sonntag, den 01. Oktober empfängt man zum Derby den Nachwuchs der Grabfeldgallier aus Großbardorf, gegen den man das Punktekonto gerne aufstocken möchte. Anstoß ist um 13:30 Uhr im Sachs Stadion. Auf zahlreiche Unterstützung freut sich der Nachwuchs der Schnüdel.

U17 Bayernliga

Samstag, 23.09.2023, 15:00 Uhr

Sportanlage Weiher, Kulmbach

Zuschauer 60

SpVgg Bayreuth – FC Schweinfurt 05 1:2 (0:1)

Aufstellung: Konstantin Duhai, Oliver Koos, Niklas Friedrich, Janis Brater, Fabio Breitenbach (77. Min. Tyron Faulk), Nuno Mützel ©, Kimi Straub (58. Min. Danyil Solomakah), Noah Reuß (80. + 4. Min. Emil Neubert), Maro Müller (78. Min. Suhraab Ahmad), Andrej Volz, Felix Neumann

Bank: Emil Schnös, Lukas Schöpfel, Luca Geiger, Pascha Potylitsyn

Tore: 0:1 Maro Müller (3. Min.), 0:2 Maro Müller (52. Min.), 1:2 k.A. (72. Min.)

Trainer: Thorsten Reck, Hartmut Umhöfer (Co-Trainer)





Immerhin ein Punkt für die U15 gegen die Rothosen

Bereits am zweiten Spieltag kam es zum Aufeinandertreffen der kleinen Schnüdel mit den kleinen Rothosen.

Beide Teams konnten am ersten Spieltag souverän gewinnen – somit war diese Partie auch schon etwas richtungsweisend, wie die weitere Vorrunde verläuft.

Von Beginn an versuchte Würzburg mit langen Diagonalbällen die stabile Viererkette der Heimelf zu überlisten, was allerdings auf dem sehr nassen Geläuf nicht gelang. Schweinfurt hingegen versuchte ihr Kombinationsspiel zu forcieren, was ebenfalls meistens in der Würzburger Abwehrreihe hängen blieb.

So waren es auf Seiten der Würzburger Yusif Kabbia und auf Schweinfurter Seite Lionel Schmidt, die sich in Einzelaktionen versuchten, hier aber meist in Arda Bas oder Neal Doktorczyk ihren Meister fanden.

Zehn Minuten nach der Pause, wechselte die Heimelf 3-fach. Es sollte die Offensive neu belebt werden – und es zeigte Wirkung. Max Hofmann, Pepe Steuerwald und Sinan Solloch sollten in der letzten Phase des Spiel’s an den entscheidenden Szenen beteiligt sein.

So war es als erstes Max Hofmann, der nach einer schönen Finte auf halbrechts durch die Abwehrkette durch war und nur noch mit einem Foul zu stoppen war – es gab zwar gelb und Freistoß, der allerdings zu nichts führte.

Kurz darauf war es Pepe Steuerwald, der aus dem Gewühl und unter Bedrängnis nur das Außennetz traf.

Die letzte Spielszene gehörte ebenfalls der Heimelf, leider sprang Sinan Solloch der Ball etwas zu weit vom Fuß, wodurch der Keeper der Würzburger auch diesen Angriff zunichte machen konnte.

Alles in allem ein gerechtes Unentschieden, da keine der beiden Mannschaften es geschafft hat, dass Gehäuse des Gegners zwingend in Gefahr zu bringen!

So stehen für beide Teams vier Punkte nach zwei Spielen zu buche, was die Plätze zwei und drei bedeutet. Das nächste Spiel des FC 05: Kommenden Samstag, 15.30 Uhr, auswärts bei Viktoria Aschaffenburg

U15 Bayernliga

FC Schweinfurt 05 U15 – Würzburger Kickers U15 0:0

Samstag, 23.09.2023, 11 Uhr

Zuschauer: ca. 80

Aufstellung: Hartmann – Eppler, Stumpf, Weber, Bas – Lingor © , Thurn, Rudloff (44. Min Steuerwald), Sandwall (44. Min Solloch) , Schmidt (50. Min Tanko)- Yakovliev (44. Min Hofmann)

Trainer: B. Steuerwald, V. Lingor (Co-Trainer), D. Nagel (TW-Trainer)

Die Bilder zeigen Arda Bas gegen Tim Goldbecker und gegen Yusif Kabbia.





