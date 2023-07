Fazdel Tahir und Yasir Aldijawi: Großbardorfer Gallier kurz vor Saisonstart mit zwei weiteren Neuzugängen

GROßBARDORF – Als Testspieler haben in den letzten Wochen beim TSV Großbardorf bereits Fazdel Tahir und Yasir Aldijawi mitgewirkt. Nun hat es auch mit deren Verpflichtung noch geklappt. „Beide sind super Jungs, die auch menschlich hervorragend reinpassen“, sagt Andreas Lampert.

„Die Analyse der letzten Saison hat natürlich auch ergeben, dass uns in einigen Phasen etwas Erfahrung fehlte. Yasir als offensiver und schneller Außenspieler hat jetzt schon einige Jahre auch höherklassig Erfahrung gesammelt in Sand und Geesdorf. Wir sind froh, dass er künftig für uns auf Torejagd geht“, erläutert der Sportvorstand.

„Mit noch mehr Erfahrung ist Fazdel Tahir ausgestattet. Er hat viele Jahre höherklassig gekickt und ist technisch und taktisch sicherlich einer, der unserer jungen Truppe richtig helfen kann“, hofft Lampert. „Zuletzt kickte er beruflich und familiär bedingt zwar nur niederklassig in der Kreisliga bei Türkiyemspor Schweinfurt und hat damit körperlich noch etwas Defizite. Wenn er diese in der nächsten Zeit aber aufarbeitet und körperlich zulegen kann, werden wir definitiv noch viel Freude an ihm haben, da er auf dem Platz auch ein Taktgeber und Ruhepol sein kann“, so Lampert abschließend zu den zwei weiteren Neuzugängen.

Mittlerweile sind die Grabfelder Jungs bereits wieder mitten in der Vorbereitung. Mittwochabend zum Beispiel haben sie ein Testspiel beim Bezirksligisten TSV Münnerstadt nach überlegen geführter Partie verdient mit 1:0 gewonnen. Das Goldene Tor erzielte Jannik Binder 20 Minuten vor dem Ende. Am kommenden Sonntag dann geht`s in Nassach gegen den Ligakonkurrenten DJK Dampfach.

Am Mittwoch 12.07. stehen dann die nächsten Programmpunkte an. Ab 17:45 Uhr werden sich die 1. Mannschaft und die U23 zum Fototermin aufstellen. Anschließend werden sie in lockerer Runde unsere Saisoneröffnung feiern und einen Ausblick geben auf das, was kommt. Zudem werden sich die Neuzugänge der 1. Mannschaft und der U23 den Besuchern kurz vorstellen und auch der neue Cheftrainer Mario Schindler wird Einblicke geben. Um 19 Uhr wird dann die 1. Mannschaft in der Bioenergie-Arena einen letzten Test gegen den TSV Bergrheinfeld spielen, bevor es am Samstag drauf mit dem Pokalspiel in Lengfeld in die letzte Vorbereitungswoche geht.

„Die Jungs ziehen super mit, obwohl es aktuell natürlich intensiv ist. Der ein oder andere schleppt ja leider noch Verletzungen aus der letzten Saison mit sich rum und einige sind leicht angeschlagen. Ärgerlich sind vor allem die Mittelfußfraktur von Neuzugang Mohamed Conte und die Oberschenkelverletzung von unserem neuen Keeper Simon Voll, die beide damit definitiv noch einige Wochen ausfallen“, erklärt Sportvorstand Andreas Lampert. „Wir schauen aber positiv nach vorne, da wir auch in der Breite mit vielen jungen und hungrigen Spielern dahinter sehr gut besetzt sind. Man merkt einen neuen Spirit und spielerisch auch bereits eine Entwicklung. Darauf wollen wir in den nächsten Wochen aufbauen und die nächsten zwei Wochen noch nutzen, um zum Saisonstart bestmöglich vorbereitet zu sein“, so Lampert.

JUBILÄUMSWOCHENENDE

Herzliche Einladung ergeht hiermit auch nochmal an alle zum offiziellen Gallier Jubiläiumswochenende. Am kommenden Samstag, 08.07., ab 18 Uhr empfangen die Großbardorfer in der Bioenergie-Arena ihre Ehrengäste und hoffentlich viele interessierte Besucher, die mit ihnen den offiziellen Festabend feiern möchten. Direkt im Wohnzimmer hat der TSV dafür einen etwas anderen Rahmen geschaffen, um in lockerer Atmosphäre einen Rückblick auf 100 Jahre zu wagen und auch in die heutige erfolgreiche Zeit überzuleiten. Durch den Abend moderiert wird auch das Jugendblasorchester aus Großbardorf den Abend würdig begleiten. Nach dem offiziellen Teil bieten die Grabfelder auch noch ein gemütliches Beisammensein im Gallier Biergarten des TSV.

Weiter geht`s dann am Sonntag, 09.07. ab 10 Uhr mit einem offiziellen Festgottesdienst in der Bioenergie-Arena. Ab 11 Uhr dann laden die Gallier in den Biergarten und ins Sportheim zum leckeren Mittagessen. Ab 14 Uhr schließt sich ein Familiennachmittag an, bei dem die Kids viele Spielstationen am Gallier Campus durchlaufen können, um im Anschluß mit einer Bratwurst, Pommes oder Kuchen belohnt zu werden.

