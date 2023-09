Der Sonntag war nicht unbedingt der Tag des Schweinfurter Frauenfußballs…

EBING / SCHWEINFURT – Der 4. Spieltag der noch so jungen Saison führte die Mädels der Schnüdel zu keinem geringeren als den Bayernliga-Absteiger Ebing.

Die Ebinger konnten im Verlauf der Landesliga-Saison bisher erst einen Punkt am vergangenen Wochenende im Klassiker gegen Schwabthal auf der Habenseite verbuchen. Immerhin bekamen die Zuschauer hier in 90 Minuten zehn Tore geboten, nachdem die Partie 5:5 endete.

Die Schweinfurterinnen hatten bis dato 7 Punkte aus den vergangenen Partien auf Ihrem Konto eingefahren, eine Bilanz, die sich Blicken lassen konnte. Schon während der Woche plagten sich die 05erinnen aber durch Verletzungen durch den Trainingsbetrieb.

Am Donnerstag versuchte man noch, das Spiel zu verlegen, dws aus Sicht der Ebinger aber abgelehnt wurde, da laut Aussagen des Cheftrainers Hubert Richter ebenfalls Woche für Woche nur 13 Spielerinnen bei der Heimmannschaft zur Verfügung stehen würden, auf die er zurückgreifen könnte.

So reiste man in den Rattelsdorfer Gemeindeteil mit 11 Spielerinnen an, um in die Partie zu starten. Mit an Bord auch zwei junge Nachwuchsspielerinnen aus der U17, die ihr Debüt über 90 Minuten bei den Damen in der Landesliga gaben.

Mit Sina El Moussaoui rückte die Kapitänin der U17/2 in die Innenverteidigung, neben Annika Braun und Jule Stadler, die erst seit einigen Wochen ihre Fußballschuhe für den FC schnürt auf die Position im rechten Mittelfeld. Mit Braun, Schindler und Wedler waren auch drei Akteurinnen an Bord die in dieser Woche noch angeschlagen waren.

Vor knapp 80 Zuschauern in Ebing pfiff der Unparteiische Daniel Möller aus Stegaurach die Partie pünktlich am Sonntag an. Von Anfang an war es eine ausgeglichene Partie, auf Augenhöhe, die hier die Zuschauer zu Gesicht bekamen.

Die Kickerinnen aus Schweinfurt hatten eine klare Marschroute erhalten. Ballkontrolle und Ballbesitz sollten aufgrund der dünnen Personaldecke an oberer Priorität stehen, immerhin hatte Ebing an diesem Spieltag keine 13, sondern 16 Spieler auf dem ESP stehen und konnte kräfteschonend im Spielverlauf von der Trainerbank eingreifen.

Beide Teams erspielten sich Chancen, eine der besseren auf der Seite von Ebing, die jedoch von der FC Keeperin Leoni Heimann, die stark aufspielte vereitelt werden konnte. Lara Wedler hatte noch eine Kopfballchance im Strafraum der Heimelf, der Ball verfehlte das Gehäuse aber nur knapp.

Ein gefährlicher Schuss der Gäste ging ins Außennetz und brachte leider nichts ernsthaftes ein. Gegen Ende der ersten Halbzeit kam es dann noch zu einem Kopfballduell zwischen Lara Wedler und Jasmin Gube um die Lufthoheit. Beide stießen unglücklich mit den Köpfen zusammen und mussten kurz behandelt werden. Während Gube direkt weiterspielen konnte, nahm sich Wedler eine Auszeit für die Behandlung, so dass die Gäste 10 Minuten in Unterzahl agierten.

In der 44. Minute war es dann die Ebingerin Carolin Eberth, die im Strafraum zum Kopfball abhob und diesen unhaltbar zwischen die Maschen hinter Leoni Heimann zum 1:0 der Heimmannschaft einnetzte. Eine von rechts geschlagene Flanke fand seine Abnehmerin, die goldrichtig im Fünfmeterraum stand und ließ die Fans der Heimmannschaft jubeln. Mit diesem Zwischenstand ging es dann auch in die Halbzeit.

In der zweiten Hälfte der Begegnung kam es dann zu mehreren Chancen auf beiden Seiten. Antonia Heider scheiterte im Alleingang auf das gegnerische Gehäuse an Anja Gasseter, die reflexartig den Schuss der Schweinfurter Torjägerin über das Tor lenkte. Anschließend hatte Ebing eine Chance, die ihren Ursprung in einem Eckball hatte. Der Ball entwickelte eine Flugkurve und senkte sich Richtung Tor, doch die Querlatte konnte Schlimmeres verhindern.

In der zweiten Hälfte war es dann wieder Lara Wedler, die im Mittelpunkt stand, als sie einen Ball aus kürzester Distanz ins Gesicht bekam und durchgeschüttelt wurde. Hatte sie schon in der ersten Hälfte das Pech in einem Zweikampf verwickelt zu sein, ereilte sie das Schicksal zum zweiten Mal. Während der Behandlung außerhalb des Platzes musste die junge Schnüdelelf wieder 10 Minuten in Unterzahl agieren.

Vier Minuten vor Ende der Partie war es dann wieder Caroline Eberth die ihre Farben in Führung brachte und den Schlusspunkt zum 2:0 aus Sicht der Heimelf bereitete. Die erste Niederlage in dieser Saison für die Damen des FC Schweinfurt 05. Wie hat Bertholt Brecht einmal zitiert: „Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren.“

Ein Team das tapfer gekämpft hat und bei dem auch die beiden Nachwuchsspielerinnen aus der U17 einen bleibenden Eindruck in der Partie hinterlassen haben, konzentriert sich nun auf neue Aufgaben.

In der nächsten Woche werden die Karten neu gemischt, für die Schnüdel geht es zuhause ins Derby gegen die Würzburger Kickers und Ebing bekommt es mit den noch punktlosen Damen aus Leerstetten zu tun. In Schweinfurt wird am Sonntag, den 1. Oktober, 15 Uhr, im Sachs-Stadion gespielt.

U17 verliert zuhause gegen Wacker München

Mit dem FFC Wacker München kam der erwartet schwere Gegner nach Schweinfurt. Wacker München spielt in jeder Saison um die oberen Tabellenplätze mit. Deshalb war es den Schnüdel Mädels bewusst, die Gegnerinnen nicht zu unterschätzen und in ihr Spiel kommen zu lassen.

Dies ging phasenweise gut auf, doch die Münchnerinnen waren weiterhin spielbestimmend und gefährlicher in ihren Aktionen. Es entwickelte sich ein sehr körperlich kampfbetontes Spiel. Trotzdem waren große Torchancen auf beiden Seiten zumindest in der ersten Spielhälfte Mangelware. Die Schweinfurterinnen wirkten gegenüber dem letzten Spiel sehr gehemmt und die Fehlpassquote war viel zu hoch, so dass die Bälle immer wieder beim Gegner landeten.

So war es nicht verwunderlich, dass das Ergebnis mit 0:0 in die Halbzeitpause ging. Leider hat sich die Spielführerin Belinay Hacimüftüoglu mit dem Pausenpfiff schwer verletzt und musste mit dem Sanka ins Krankenhaus gebracht werden. Hier gute Besserung auf diesem Wege.

Auch in der zweiten Halbzeit wollte das Spiel der Gastgeberinnen nicht viel besser werden. Fehler auf Fehler ermöglichten den Gäste Mädels Möglichkeiten, gefährlich zu werden. Den Schnüdel Mädels machte das Match immer mehr Schwierigkeiten einen vernünftigen Spielzug zu kreieren. So war es nur eine Frage der Zeit bis sich dieses rächen sollte.

In der 70. Minute war es dann so weit, als die Münchnerinnen über Außen durch waren und der Querpass auf Liya Dogu sie nur noch über die Torlinie zum 0:1 drücken musste. Dem Schweinfurter Verständnis nach ging ein Foul an Jule Volz voraus, die das Knie der Gegenspielerin in die Rippen bekam, das jedoch der bis dahin gut pfeifende Schiedsrichter nicht als dieses wertete und das Spiel weiterlaufen ließ. Es war heute einfach nicht der Tag der Schweinfurterinnen.

Am Ende muss man Wacker München zum Sieg gratulieren, dieser war dem Spielverlauf nach nicht unverdient. Jetzt gilt es, so schnell wie möglich die Wunden zu lecken und darauf hoffen, dass alle verletzten Spielerinnen gegen den SV 67 Weinberg am kommenden Wochenende, Samstag um 12 Uhr, wieder zur Verfügung stehen.

U17, Fußball, Bayernliga:

1. FC Schweinfurt 05 – FFC Wacker München 0:1 (0:0)

70. Min. 0:1 Liya Dogu







