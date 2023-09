Der nächste Dreier für die FC 05-Fußball-Damen, ein Kantersieg für die zweiten U17-Mädels

SCHWEINFURT – An diesem Wochenende erwarteten die Landesliga-Mädels des FC Schweinfurt 05 keinen geringeren als den letztjährigen Tabellendritten, die Kickerinnen vom SV Leerstetten zu Hause im Sachs Stadion zum dritten Spieltag.

Hatte man aus Sicht der Schnüdel aus den ersten beiden Spielen gegen Schwabthal und der U23 der Spvgg. Greuther Fürth immerhin 4 Punkte aus beiden Partien mitnehmen können, sah es für die Gäste in dieser Saison, was die Punkteausbeute anbelangte, noch nicht so rosig aus. Die ersten beiden Partien dieser noch so jungen Saison verloren die Damen aus dem Markt Schwanstetten gegen den SV Schwabthal und die zweite Garnitur des SV 67 Weinberg.

Betrachtete man den Spielbericht des vergangenen Spieltages auf der Homepage der Gäste, war die Zielsetzung, drei Punkte aus Schweinfurt mit in den Landkreis Roth zu entführen. In Schweinfurt war man also gewarnt und wollte den Gegner keinesfalls unterschätzen und nahm sich von Anfang der Partie vor das ganze konzentriert anzugehen.

Immerhin konnte man das erste Mal in dieser Saison auf einen Kader von 16 Spielerinnen zurückgreifen. Im kollektiv und mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung wollte man an die Erfolge der vergangenen Spieltage anknüpfen. Bei sommerlichen 30 Grad war es dann so weit, als Referee Phillip Trenk die Partie vor 44 Zuschauer vor heimischer Kulisse ins Rollen brachte.

Konzentriert und mit viel Euphorie ging es dann von beiden Mannschaften in die Partie. Ein Schlagabtausch im Mittelfeld mit Chancen auf beiden Seiten. Immer wieder Ballgewinne mit Spielverlagerungen prägten die Partie in den ersten Minuten. Man merkte auf beiden Seiten die Anspannung. Leerstetten die unbedingt punkten mussten, um sich in der Tabelle zu verbessern und die Heimelf, die weiter ungeschlagen bleiben wollte. Hatte man doch bis jetzt in jeder Partie gepunktet.

Den besseren Start erwischte Leerstetten die in den ersten 15. Minuten leichte Vorteile auf Ihrer Seite zu Verbuchen hatten. In der 13. und 15.Minuten erkämpften sich die Gäste jeweils einen Eckball, die aus Sicht der Schweinfurter glücklicherweise nichts einbrachten. Das einzige erwähnenswerte war ein Kopfball über das Gehäuse von Leonie Heimann. Das Spiel wurde nun körperbetonter und griffiger. Ein erstes Raunen durch die Menge ereignete sich in der 17. Minute. Hier brachte die Gastspielerin Tamara Loukas ihre Schweinfurter Gegenspielerin zu Fall, was Schiedsrichter Trenk sofort mit der gelben Karte ahndete.

In der 20. Minute hatte die Heimelf ihre erste erwähnenswerte Chance. Ein von Annika Braun ausgeführter Freistoß in der gegnerischen Hälfte erreichte den Kopf von Lara Wedler, die den Ball leider an dem Gehäuse von Julia Müller vorbei setzt. In der 29. Minute scheiterte Andrea Cordasic an der stark aufspielenden Torfrau Leonie Heimann. Die letzten 10 Minuten vor der Halbzeit gehörten der Heimmannschaft, die jetzt vermehrt zu Torchancen kamen, die aber leider alle ungenutzt blieben.

In der 37.Minute war es dann endlich so weit, als Lara Wedler von der Strafraumkante den Ball mitnahm und es mit einem Distanzschuss mit der linken Klebe versuchte die Torhüterin in die falsche Ecke zu schicken. Dies gelang ihr auch auf sehenswerter Weise und es stand 1:0 aus Sicht der Schnüdel. In der 44. Minute hatte nach gutem Zuspiel von Vanessa Heider in zentraler Position, Johanna Rüppel noch die Chance das Ergebnis vor der Halbzeit zu verbessern, leider ging der Ball knapp am Tor vorbei.

In der 2. Halbzeit hatte die erste Chance in der 52. Minute Annika Braun mit einem Torschuss aus halb linker Position. Leerstetten musste nun liefern, wenn Sie noch Punkte aus Schweinfurt entführen wollten, sie standen unter Zugzwang. Die Partie wurde nun etwas ruppiger, die Temperaturen stiegen nun nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf der gegnerischen Trainerbank, wie im Live Ticker des BFV zu verfolgen war.

In der 60. Minuten kam Leerstetten erneut zu einem Eckball, der aber von der Abwehr entschärft wurde. Antonia Heider hatte in der 61. Minute allein vorm Tor die Chance für Ihr Team auf 2:0 zu erhöhen. Leider ging der Ball knapp über das Gehäuse.

In der 64. Minute kamen die Gäste dann zu Ihrem Erfolgserlebnis. Ipek Catak wurde von Ihrer Mitspielerin in Szene gesetzt. Diese nahm das Spielgerät in zentraler Position an und lief auf die Torfrau zu, um sie mit einem gezielten Schuss ins Gehäuse zu überwinden. Neuer Spielstand 1:1, nun hatten die Gäste ihren ersten Punkt im Visier.

Nun wurde es eine turbulente Schlussphase mit etwas mehr Spielanteilen für die Heimelf. In der 78. Minute kamen die Schnüdel durch einen Freistoß von Jule Betz nochmal in Strafraumnähe. Zwei Minuten später stürmte Melissa Airich von der rechten Strafraumkante auf die Torhüterin zu, scheiterte aber im Abschluss.

In der 83. Minute war es dann so weit, Antonia Heider bekam den Ball im Strafraum und schloss direkt ab. Der Ball wurde von der Abwehrspielerin abgefälscht und schlug im Gehäuse der Gästetorfrau ein, so stand es sieben Minuten vor dem Ende 2:1 für Schweinfurt. Dass der Treffer vom Schiedsrichter der Abwehrspielerin Andrea Cordasic als Eigentor zugeschrieben wurde, ist aus Sicht der Regelauslegung schon merkwürdig.

Aber am Ende zählen die drei Punkte, die in der Kugellagerstadt blieben. Am kommenden Wochenende geht es für die Damen des FC Schweinfurt 05 zur Spvgg. Germania Ebing, dem Bayernligaabsteiger, während Leerstetten zuhause versuchen wird, seine ersten drei Punkte gegen die U23 der Fürther Kleeblätter zu erkämpfen.

Auch die zweite Mannschaft der Schnüdel-Mädels siegte verdient. Nach anfänglichem Abtasten beider Mannschaften nahm das Match Tempo auf. In der 15. Minute brachte Maren Grohganz mit dem Treffer zum 1:0 die Schnüdelinnen in Führung. Weitere Tore fielen fast im Fünf Minuten-Takt. Maia Henning konnte mit ihren drei Treffern in der 20., 40., und 44. Minute ihren Beitrag zum hohen Sieg leisten. Mona Salzmann erzielte zwei Tore. Auch Maren Grohganz gelang ihr zweiter Treffer in der 59. Minute, Leonie Krines trug mit ihrem Tor in der 65. Mi,ute. zum 9:0 ihren Teil am Sieg bei.

Was richtig schön anzuschauen war, dass Spielerinnen aus der U17, U15 und U13 super miteinander harmoniert haben. Trainer der Mannschaft ist Mustafa Hacimüftüoglu.

U17, BOL: 1. FC Schweinfurt 05 2 – SpVgg Adelsberg/FC Karsbach 10:0 (5:0)

