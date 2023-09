Das Wahl-Mobil der Freien Wähler: Hubert Aiwanger kommt in alle Dörfer des Stimmkreises – MIT VIDEO!

KREIS SCHWEINFURT – Es ist so eine Art „Papamobil“, aber halt doch was ganz Anderes: Seit dieser Woche fährt das „FW Wähler-Wahl-Mobil“ durch den Kreis Schweinfurt. Genau genommen: Durch den Stimmkreis 608. Die Bürger werden bis 7. Oktober, dem Tag vor den Wahlen in Bayern, rund um die Uhr über die Freien Wähler informiert. Vor Ort.

Ein „Papamobil“ wäre es, wenn Stefan Labus, Edwin Hußlein oder jemand anderes aus der Reihe der Kandidaten und Kanidatinnen für die Landtags- und Bezirkstagswahlen selbst ständig mit an Bord sein würden. Doch so fährt selbst Hubert Aiwanger mit.

Der Wirtschaftsminister und Stellvertreter von Ministerpräsident Markus Söder ist über das Megafon nämlich auch zu hören: Mit Ausschnitten aus seiner Rede vom Gillamoos-Volksfest. Und das alles in Kombinantion mit Wahlaufrufen und der Vorstellung der lokalen und regionalen Bewerber der Freien Wähler.

„Wir kämpfen in der heißen Phase des Wahlkampfs mit neuen Ideen und Aktionen, die bereits jetzt große Aufmerksamkeit erzielt haben“, sagt stellvertretend der Schweinfurter Stadtrat und Geschäftsmann Stefan Labus, bekannt als Vorsitzender der Kindertafel, der persönlich in den Bezirkstag einziehen möchte. Mit dem Slogan „Mit Labus läuft´s“.

Die Bilder und der Film entstanden am Mittwoch in Schonungen, wo das Wahl-Mobil Station machte auf einer Tour Rihtung Stadtlauringen in den Norden des Landkreises Schweinfurt. Überall sind die professionell erstellten Aufnahmen in einer Gesamtlänge von rund einer halben Stunde zu hören.

On Tour ist das Wahl-Mobel der Freien Wähler bis 7. Oktober in 20 Gemeinden mit rund 100 Ortsteilen. Am Mittwochnachmittag im Raum Stadtlauringen und Üchtelhausen, am Donnerstag so ab 10 Uhr bis mittags im Wernecker Raum und ab 13 Uhr in der Gegend um Euerbach und Wasserlosen. Freitag stehen dann Poppenhausen, Geldersheim und Niederwerrn auf der Tour-Liste.

An den beiden Samstagen, 30. September und 7. Oktober, steht das Wahl-Mobil dann am Infostand der Freien Wähler am Marktplatz in Schweinfurt, wo sich auch alle regionalen und lokalen Kandidaten präsentieren werden.

Und auch wenn Spitzenkandidat Hubert Aiwanger im Wahlkampf nicht persönlich in den Wahlkreis 608 kommen wird, so ist er durch das Wahl-Mobil die nächsten Tage doch ständig präsent. Sogar in allen Dörfern der Region… „Machen statt Reden“ lautet zwar das Motto. In den nächsten Tagen dürfen die Bürger im Kreis Schweinfurt jedoch viele Politiker reden hören.









