Das Debakel in Aubstadt: Seit Samstag ist der FC 05 nur noch die Nummer zwei in der Region – MIT VIELEN FOTOS!

AUBSTADT / SCHWEINFURT – Illertissen und Vilzing. Diese beiden Orte, stellvertretend für die Fußballvereine, FV und DJK, sind deshalb hier an erster Stelle genannt, weil sie nach einem denkwürdigen Derby in der Regionalliga Bayern in krasser Weise dafür stehen, weshalb beim FC Schweinfurt 05 durchaus nur leise die Alarmglocken klingen und warum der TSV Aubstadt nicht am Tor der 3. Liga klopft.

Bei Co-Tabellenführer Vilzing gewannen die Schnüdel gleich mit 5:0, in Illertissen siegten sie jüngst. An Orten, wo die Grabfelder jeweils verloren. Bei umgekehrten Ausgängen wäre Aubstadt mit 33 Punkten nun ein ernsthafter Meisterschafts-Kandidat und würden die Schweinfurter mit 15 Zählern nur knapp vor der Abstiegszone stehen.

Das alles ist keine Realität, anders als das, was am Samstag in der NGN-Arena vor den immerhin 1414 Zuschauern passierte. Noch deutlicher als im August im Pokal im Sachs-Stadion dominierte Aubstadt im Derby, spielte den FC 05 an die Wand, hätte am Ende noch höher als 5:0 gewinnen können. Und selbst das wäre dann angemessen gewesen. „Auch in dieser Höhe verdient“ war das meistgehörte Fazit nach bemerkenswerten 90 Minuten, nach denen klar ist, auch wenn die nur sechs Punkte Unterschied in der Tabelle noch keine so deutliche Sprache sprechen: In der Main-Rhön-Region ist zwischen diesen beiden Vereinen die Wachablösung vollzogen. Aubstadt ist die Nummer eins, Schweinfurt nur noch zweite Kraft, in Unterfranken jetzt die dritte – und zudem mit Aschaffenburg im Nacken.

„Mit 21 Punkten ist bislang noch jede Mannschaft abgestiegen“, warnte Marc Reitmaier eindringlich nach dem in dieser Form unerklärlichen Debakel und gibt zu: „Es wäre sicherlich berechtigt, nun auf die Mannschaft drauf zu hauen. So wie heute kann man nicht Fußball spielen. Darüber gilt es zu reden!“

Der gegenüber dem Sieger bemerkenswert faire Schnüdel-Coach weiß aber auch: „Wir sehen, welche Möglichkeiten wir haben.“ Und so gesehen sind 21 Punkte nach 14 Partien und noch immer mehr Siege als Niederlagen bei weiter einem positiven Torverhältnis unterm Strich voll okay. „Wir stehen absolut deutlich über dem Soll. Aber heute haben wir es nicht geschafft, die Basics auf den Platz zu bekommen.“ Anders als Aubstadt, wo zwischen den Zeilen am Samstag auch wieder über Geld gesprochen wurde. Das – so sieht´s der FC 05 – im Grabfeld halt vermehrt zu fließen scheint.

Marc Häntschke klärte noch auf der Linie gegen Mike Dellingers Kopfball. Nach einer halben Stunde aber, in der die Partie halbwegs offen war, brach ausgerechnet Martin Thomann mit dem Kopf den Bann und stellte per haltbarem Freistoß dank Lukas Wenzels Lapsus noch vor der Pause die Weichen. Nach dem Seitenwechsel traf mit Steffen Behr noch ein Ex-Schnüdel, verletzte sich Mike Dellinger bei seinem 4:0 und köpfte letztlich Tim Hüttl zum Endstand ein. Er steht stellvertretend für den breiten Kader der Grabfelder, ist als Innenverteidiger derzeit eher zweite Wahl, aber immer sofort da, wenn man ihn braucht.

„Ich bin überglücklich und unheimlich stolz auf die Mannschaft. Ich habe schon viele Derbys gesehen, so eines in der Art aber noch nicht“, schwärmte Aubstadts Coach Julian Grell. „Das war wieder der Fußball, den wir am Anfang der Saison gezeigt haben.“ Er gab zu, dass der Druck gestiegen war und leichte Selbstzweifel aufkamen nach den letzten beiden Auswärts-Niederlagen, vor allem dem 0:5 in Augsburg. Dazwischen lag freulich das gute 0:0 in Unterzahl gegen Bayern München 2 und war auch die Leistung letzten Dienstag in Illertissen an sich okay.

I.G.L. GmbH Ingenieurvermessung aus Werneck unterstützt den lokalen und regionalen Fußball.



Dritter ist Aubstadt nun, hat gegen Ansbach kommenden Samstag schon wieder Heimrecht, muss in einer Englischen Woche danach nach Aschaffenburg, erwartet dann hintereinander Buchbach und Fürth 2 zuhause, ehe es im Pokal an einem Dienstag nach Illertissen geht, vier Tage danach nach Bamberg. Klingt alles irgendwie so, als könnten die Grabfelder noch im Herbst die Grundlage schaffen für eine sichere nächste Saison in der Regionalliga.

Die Druckerei Mack aus Mellrichstadt unterstützt den TSV Aubstadt und druckt der Macht im Grabfeld stets die Daumen:



Und die gebeutelten Schweinfurter? Kommenden Samstag daheim gegen den 1. FC Nürnberg 2 wird´s nicht leichter, ehe nur drei Tage später das Flutlicht-Heimspiel gegen Ansbach ansteht. Und danach fränkische Reisen nach Bayreuth und Aschaffenburg. Noch im Oktober wird sich zeigen, wie die Schnüdel das denkwürdige Derby verkraften und ob sie sich im (vorderen) Tabellen-Mittelfeld halten können. Mit einem Auftreten am Samstag sicherlich nicht.

Nach den Fotos geht´s weiter… Davor noch Aubstadts Jubel und die Statements beider Trainer in der Pressekonferenz.





















































Fußball,Regionalliga Bayern: TSV Aubstadt – FC Schweinfurt 05: 5:0 (2:0)

TSV Aubstadt: Vladyslav Vertiei – Marcel Volkmuth, Timo Pitter (ab 68. Leonard Langhans), Martin Thomann, Steffen Behr, Jens Trunk, Michael Dellinger (ab 72. Marvin Weiß), Adrian Kireski (ab 55. Tim Hüttl), Ingo Feser (ab 77. Nicolas Reinhart), Ben Müller, Marco Nickel (ab 68.Leon Heinze); ohne Einsatz: Maximilian Weisbäcker – Lukas Mrozek, Patrick Hofmann, Philipp Harlass; Trainer: Julian Grell.

1. FC Schweinfurt 1905: Lukas Wenzel – Marc Hänschke (ab 73. Boris Nana Tonzi), Severo Sturm, Adrian Istrefi (ab 81. Niklas Henninger), Kristian Böhnlein (ab 46. Taha Aksu), Dominik N’gatie, Kevin Fery (ab 46. Tom Feulner), Luca Trslic, Fabio Bozesan, Lukas Billick, Hans Anapak-Baka (ab 46.Adam Jabiri); ohne Einsatz: Nico Stephan – Eduard Mahmuti, Thomas Roetynck, Julius Landeck; Trainer: Marc Reitmaier.

Schiedsrichter: Johannes Hamper; Assistenten: Mirko Morgener und Sebastian Weber

Tore: 1:0, 2:0 (32., 39.) Martin Thomann, 3:0 (50.) Steffen Behr, 4:0 (72.) Michael Dellinger, 5:0 (79.) Tim Hüttl

Zuschauer: 1414

Seit mehr als zwei Jahren ist FuSWball.de in Sachen lokalem und regionalem Fußball die Nummer eins – auch aufgrund fehlender Bezahlschranken, weshalb jeder Beitrag gratis lesbar ist. Unsere Redaktion braucht dennoch stets Anregungen und Material der Vereine und der Leser. Infos. Bilder uns Texte, gerne auch vom Jugend- oder vom Frauenfußball, werden von der Mailadresse michael.horling@t-online.de gerne entgegen genommen. Und Sponsoren, die unsere Berichterstattung unterstützen wollen, sind natürlich auch immer herzlich willkommen.

FuSWball.de bietet allen Unternehmen und Interessierten an, Spieltags-Präsentator zu werden. Für gerade mal 50 Euro Gesamtpreis veröffentlicht unser Portal eine Werbeanzeige gleich welcher Größe und welchen Formats zu allen Berichten eines Wochenendes und/oder zu allen unter einer Woche, wozu auch die Vorberichte gehören. Bei also um die jeweils mindestens fünf Beiträgen sind die Firmen dabei und können für im Schnitt gerade mal 10 Euro für eine in den Beitrag eingebaute Werbeanzeige auf sich aufmerksam machen und auf eigene Seiten verlinken.

Unser Angebot zudem: Melden Sie sich und schlagen Sie uns eine Partie vor, die wir unbedingt besuchen wollen und zu der Sie eine Werbeanzeige schalten möchten! Unter michael.horling@t-online.de ist unser rasender Reporter zu erreichen. Auf geht´s!

Weiterlesen auf Das Debakel in Aubstadt: Seit Samstag ist der FC 05 nur noch die Nummer zwei in der Region – MIT VIELEN FOTOS!